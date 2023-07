Svelate le migliori vigne del 2023: trionfa il Sudamerica, Italia non pervenuta

Dopo aver scoperto le migliori birre in bottiglia in Italia del 2023, perché non dare un'occhiata alle cantine vinicole più pregiate di quest'anno? I premi per le World's Best Vineyards 2023 sono stati appena assegnati, e non immaginereste mai quali Paesi sono saliti nelle posizioni più alte del podio.

La premiazione delle World's Best Vineyards del 2023 si è tenuta il 12 luglio e ha portato la prestigiosa associazione di produttori vinicoli a svelare la lista delle 100 vigne migliori al mondo per l'anno in corso. Le sorprese certo non mancano, soprattutto nelle posizioni alte della classifica, dove l'Italia e la Francia non si fanno neppure vedere.

Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio, quest'anno, è la Catena Zapata, di Mendoza, in Argentina. Il primo posto della World's Best Vineyards, dunque, va ad un'azienda vinicola d'Oltremare, che però mantiene una forte eredità italiana: la cantina, infatti, è stata aperta nel lontano 1902 da un immigrato italiano, Nicola Catena, e viene gestita oggi da suo nipote Nicolas, uno dei viticoltori più noti al mondo e tra i più importanti modernizzatori dell'intero settore vinicolo argentino.

Per il secondo posto, invece, torniamo nel Vecchio Mondo: l'argento, infatti, va alla prestigiosa Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, di Rioja, in Spagna. La cantina non è solo un'eccellenza della produzione del vino, ma anche dell'ospitalità, con una struttura postmoderna dal design unico basato sul vetro e l'alluminio. Non vi tragga in inganno l'aspetto contemporaneo, però: la vigna è stata aperta nel 1858, ed è la "culla" del vino Rioja.

Torniamo in Sudamerica per il terzo posto della classifica, che viene attribuito alle cantine VIK della Valle di Cachapoal, in Cile. Anche in questo caso, la vigna si fonde, grazie alle sue architetture minimali, con il paesaggio e con la natura circostante, troneggiando su una piantagione di ben 4.300 ettari. Si tratta anche di una delle proposte più recenti dell'intera lista di World's Best Vineyards, dal momento che VIK ha aperto solo nel 2004.

Ma dove sono le cantine francesi e italiane? I cugini d'oltralpe non se la passano troppo male, dal momento che la loro prima cantina si trova già al quinto posto, occupato dallo Chateau Smith Haut Lafitte di Bordeaux. Per quanto riguarda il Bel Paese, invece, la situazione è ben peggiore: le Cantine Ceretto del Piemonte si classificano infatti solo al 29esimo posto.