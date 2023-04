Svelata la top 10 dei brand con la miglior reputazione in Italia: ecco i vincitori!

Quali sono le aziende con la miglior reputazione tra i consumatori italiani? Il 2023 Italy Reputation Ranking di The RepTrak Company ce lo dice, con diverse conferme e alcuni nomi del tutto inaspettati. A dominare la classifica, però, sono principalmente tre settori: quello della tecnologia e dell'hi-tech, quello dell'automotive e quello del food.

Partiamo proprio dal mondo della tecnologia: sono in questo caso Samsung, Intel e PayPal a rientrare tra le prime dieci aziende per reputazione in Italia. Mentre il colosso coreano, fresco del lancio dei Samsung Galaxy S23, si attesta alla decima posizione, Intel occupa la settima. PayPal, invece, è sul podio della classifica, con una meritatissima medaglia di bronzo.

Nel settore automobilistico (e motociclistico!) abbiamo Harley-Davidson in nona posizione, Pirelli in ottava e Ferrari in seconda posizione, a testimonianza di come la storica scuderia di Maranello abbia un posto nel cuore di milioni di italiani. Spazio anche a Bosch, che con le sue parti per autovetture si colloca al sesto posto della classifica globale delle aziende più amate in Italia.

"Rompe" un po' la monotonia su soli tre settori della classifica la presenza di LEGO al quinto posto tra i brand più amati nel Bel Paese: la casa dei mattoncini danesi riesce dunque a riscuotere un'approvazione transgenerazionale, scavalcando persino una serie di nomi storici del Made in Italy, come Luxottica e Giorgio Armani, rimasti incredibilmente fuori dalla top 10. A proposito: proprio la scorsa settimana, LEGO ha annunciato i set di Sonic The Hedgehog, la mascotte di SEGA!

Completano la classifica due iconici brand del mondo del food. Il primo è Lavazza, storico produttore di caffè che si assesta in quarta posizione. Il secondo, nonché la medaglia d'oro per il 2023, è Ferrero, l'azienda leader globale nei prodotti a base di cioccolato. Non è dunque un caso che il patron del gruppo, Giovanni Ferrero, sia anche l'uomo più ricco d'Italia, con un patrimonio stimato di 39,9 Miliardi di Dollari!