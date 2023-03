Dal surrealismo alla Pimpa, da Cronenberg agli Yokai: le mostre da non perdere a Pasqua

Pasqua e Pasquetta sono da sempre i giorni preferiti dagli italiani per gite fuori porta e visite ai musei delle grandi città. Se non sapete ancora come spendere il ponte di Pasqua e avete deciso di restare in Italia, potreste dedicare qualche ora ad una delle tantissime mostre presenti in Italia in questi giorni.

Tra le esposizioni più interessanti in mostra tra marzo e aprile, per esempio, troviamo quella dedicata a Dalì, Magritte e la pittura surrealista al MUDEC di Milano: la mostra comprende ben 180 opere di Salvador Dalì, René Magritte e Man Ray, mettendo in dialogo la collezione permanente del MUDEC con quella del Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Un'occasione più unica che rara per ammirare le opere di alcuni dei più importanti artisti del XX secolo.



Sempre a Milano, questa volta alla Fondazione Prada, è partita il 24 marzo la mostra Cere Anatomiche, organizzata con la Specola di Firenze e la cui direzione creativa è stata affidata a David Cronenberg, regista (tra gli altri) di "La Mosca", "Videodrome" e "A History of Violence". L'esposizione comprende circa 1.400 ceroplastiche della Specola, fondata nel 1775 e attualmente chiusa al pubblico.

Ci spostiamo a Bologna per la mostra Yokai, le antiche stampe dei mostri giapponesi: si tratta di un'esposizione immersiva legata ai miti e alle leggende del Sol Levante, che ha già riscosso enorme successo alla Villa di Monza a fine 2022. La mostra, che propone dipinti e stampe giapponesi dei secoli dal XVII al XIX, comprende anche diverse installazioni sensoriali destinate ai più piccoli (ma non solo): una proposta perfetta per gli amanti della cultura nipponica!



Due sono le esposizioni che vi segnaliamo in Toscana. La prima è Altan, Cipputi e la Pimpa, in mostra a Pistoia: si tratta di un'esibizione monografica dedicata a Francesco Tullio Altan, creatore e disegnatore di una delle icone dei cartoni animati italiani, la Pimpa. La mostra è curata da Luca Raffaelli e Kika Altan, figlia dell'artista. A Pisa, invece, abbiamo Explore. Pianeta Terra, la nuova mostra di National Geographic: si tratta ovviamente di un'esibizione fotografica che esplora le terre emerse, la flora e la fauna di queste ultime, i paesaggi e, soprattutto, come l'uomo impatta su di essi con l'antropizzazione e l'inquinamento.



Infine, parte il 5 aprile al MAXXI di Roma l'esibizione temporanea Roma tra 50 anni, di IED Factory, che raccoglie le proposte di 400 studentesse e studenti dello Istituto Europeo di Design di Roma, guidati da 16 curatori nell'utilizzo delle arti visive e della fotografia per immaginare come sarà la Capitale tra mezzo secolo.