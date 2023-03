Surfare a Milano con Foodspring e Wakeparadise: un 2023 di allenamenti ed experience

La nota azienda di prodotti proteici (ma non solo) Foodspring ha appena annunciato una nuova partnership con Wakeparadise Milano - grazie alla quale potremo vivere esperienze combinate di sport e nutrizione sana.

Per tutto il 2023 Foodspring sarà sponsor di Wakeparadise Milano e offrirà agli appassionati la possibilità di allenarsi in compagnia dei migliori coach, dei trainer e degli ambassador dei brand più importanti d'Italia. Parliamo di sessioni di workout aperte tendenzialmente a tutti, basterà iscriversi sulla piattaforma Eventbrite per accedere agli impianti di wakeboard e surf migliori del nostro Paese in un ambiente dinamico e suggestivo.

I primi eventi ci aspettano già in questo mese di marzo: il prossimo 18 marzo ci sarà un workout con la personal trainer Jo Dunica, con il profilo Instagram ufficiale di Foodspring Italia che trasmetterà l'allenamento in diretta. Il 26 marzo invece ci sarà un workout/meet-up con Mattia Coppini e Giorgio Galbiati con surf session aperta a tutti i partecipanti.

Entrambe le esperienze prevedono un buffet powered by Foodpsring, grazie al quale si potranno recuperare energie in modo salutare con gli snack, gli integratori, le barrette e i muesli proteici dell'azienda tedesca (a Milano per scoprire i nuovi prodotti Foodspring).

Chi parteciperà alle attività sportive organizzate da Foodspring nell'area wellness potrà utilizzare tutti gli impianti Wakeparadise Milano negli orari di apertura dal venerdì al lunedì dalle 12:00 alle 17:00. Ovviamente i ticket di ingresso prevedono diverse opzioni e pacchetti, trovate informazioni aggiuntive sul sito ufficiale di Wakeparadise. Non ci resta che augurarvi buon divertimento!