Supreme x The North Face: svelata la collezione Autunno 2023, in pelle scamosciata

The North Face e Supreme hanno svelato la collezione per l’autunno 2023 per una delle collaborazioni più popolari ed attese. Il marchio newyorkese, questa volta ha voluto reinventare quasi totalmente gli stili del marchio outdoor condendo gli accessori e capi d’abbigliamento in pelle scamosciata di alta qualità.

La collab Supreme x The North Face autunnale comprende un parka in piumino 600, una giacca Nuptse, pantaloni da montagna e da trekking, un borsone Base Camp, una borsa a tracolla, dei guanti e portachiavi ed una felpa con cappuccio, a cui si aggiungono dei pantaloni da tuta ed una t-shirt.



Il fulcro della collezione è il parka in puma d’oca 600 che è rivestito in pelle scamosciata di alta qualità ed un cappuccio fisso con pelliccia sintetica. Anche sulla giacca Nuptse troviamo un rivestimento in pelle scamosciata con deflettori trapuntati isolati. Analogamente al borsone, la borsa a tracolla, i guanti ed i portachiavi, tutti i capi sono disponibili in nero, blu scuro e bianco.



La maglietta a maniche corte in cotone invece è caratterizzata da una texture che riprende le foglie della marijuana.



Il lancio è previsto per il prossimo 30 Novembre direttamente sul sito web di Supreme. Siamo sicuri che i capi andranno immediatamente sold out.