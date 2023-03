Quali supermercati italiani vendono prodotti con farina di insetti?

Ora che la farina di grillo è ormai legale, il dibattito in merito è ampio sui social, nonostante per il momento il mercato sia molto limitato. In questo contesto, però, c'è anche chi vorrebbe approcciarsi ai prodotti agli insetti in generale, chiedendosi in quali supermercati italiani si può trovare cibo di questo tipo.

Come riportato da Repubblica, a inizio 2023 le segnalazioni sui social relativamente alla presenza di prodotti come patatine con farina di insetti non sono state poche, provenendo da diverse zone del Nord Italia. Dal Veneto alla Lombardia, passando per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino: tweet e post in merito impazzano.

I prodotti a base di farina di camola sono insomma "adesso" presenti nei supermercati. Sì, ovviamente il tutto è già autorizzato da tempo dall'UE, quindi non si tratta di nulla di troppo strano. Tuttavia, la presenza sugli scaffali di alcuni supermercati italiani di prodotti che presentano la scritta "con farina di insetti" messa ben in evidenza nella confezione non è di certo passata inosservata.

Repubblica definisce "delirio social" quello che ha accompagnato l'arrivo sul mercato di questi prodotti, che come riportato anche dal Messaggero Veneto e altre fonti in realtà risultano disponibili da lungo tempo, o meglio quantomeno già dalla primavera del 2021. Sembra però che il mondo social si sia "accorto" solamente di recente di questa proposta.

Per il resto, dalla fonte si apprende che i prodotti agli insetti che hanno tanto attirato l'attenzione "si possono acquistare attualmente nei punti vendita del Gruppo Tosano e del Gruppo Poli". Si tratta dunque di supermercati legati a regioni come il Veneto e il Trentino, giusto per intenderci. Per il momento si fa riferimento principalmente a biscotti e patatine, ma in futuro potrebbero arrivare anche pasta e cracker a base di farina di camola.

Al netto della questione dell'effettiva presenza nei supermercati di prodotti di questo tipo (chiaramente quelli citati sono solamente degli esempi, in quanto in Italia potrebbero esserci altri prodotti di questo tipo), ricordiamo che vale sempre la pena informarsi al meglio sul tutto. A tal proposito, un articolo che potreste voler consultare è quello di Facta, portale di fact-checking che si occupa di approfondire tutte le false affermazioni che purtroppo circolano sui social in merito a questo tipo di prodotti.