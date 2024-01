Ecco i superfood che spopoleranno nel 2024: pronti al caffè di funghi?

Tra i buoni propositi più gettonati, ogni anno, c'è quello di mangiare meno o mangiare più sano: ma chi ha detto che mangiare meglio fa rima con sacrificio? CiboCrudo ha stilato una classifica di quelli che, secondo le proiezioni del brand, saranno i superfood di maggiore tendenza nel corso del 2024.

Se vi state chiedendo cosa siano i superfood, si tratta di alimenti ricchi di particolari nutrienti e quindi, in una dieta sana ed equilibrata, in grado di contribuire nell'apportare benefici allo stato di salute dell'individuo.

Seguendo il suo solito schema e, dunque, combinando i trend social con gli studi scientifici più recenti, la compagnia ha tirato giù una lista delle sue previsioni sul 2024: se l'anno appena conclusosi è stato caratterizzato da erbe ayurvediche e alghe, i prossimi dodici mesi potrebbero entrare in scena cibi ancora più particolari.

Il primo di questi è la chlorella, un'alga verde d'acqua dolce normalmente invisibile a occhio nudo. Oltre a essere una buona fonte proteica, tra le sue proprietà ci sono la presenza di Ferro, Vitamina C e Omega-3.

Se le alghe non fanno per voi, il secondo posto potrebbe riservarvi grandi soddisfazioni: stiamo parlando del cacao. Attenzione però: quello che si usa normalmente è solo la fava, mentre l'alimento a cui ci riferiamo è la polpa del frutto intero, ottimo per marmellate e altre lavorazioni. Al terzo posto c'è il mushroom coffee, bevanda a stelle e strisce che promette di sostituire il caffé con un infuso a base di polveri di funghi tra cui reishi, chaga, cardoncello e cordyceps (sì, proprio il temibile fungo di The Last of Us!). Tra i vari benefici, questi funghi possono avere un ruolo nella gestione di glicemia e colesterolo LDL, oltre ad avere effetti antiossidanti e antinfiammatori.

A colazione, poi, sarà l'anno del Camu Camu, una bacca amazzonica ricca di Vitamina C e antiossidanti, ma anche del Baobab, il cui frutto è ricco sia di Vitamina C che di potassio, fibre, probiotici e antiossidanti.

Dall'Africa arriva invece il Teff, alimento proveniente dall'Etiopia particolarmente ricco di proteine, fibre, calcio, ferro, manganese, rame, magnesio, potassio, fosforo, zinco selenio e lisina. Ottimo usato come farina, può essere utilizzato come alimento base di molte preparazioni, sia dolci che salate.

Il 2024 sarà anche l'anno della riscoperta di alcuni grani antichi, tra cui il grano saraceno (che in realtà è una poligonacea), il cous cous e l'amaranto, grano antico indicato per regimi alimentari privi di glutine.