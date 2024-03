SUPER sconto orologio Breil con cristalli e bracciale in acciaio: si risparmia più del 50%

Risparmia oltre il 50% su questo orologio da donna Breil modello Dance Floor, un segnatempo dal design classico impreziosito da cristalli preziosi che lo rendono un regalo perfetto.

VAI SUBITO ALL'OFFERTAI cristalli fucsia ricoprono tutta la ghiera e parte del quadrante, alternandosi con i numeri romani sul dia. Il quadrante è di colore bianco brillante leggibile in ogni situazione, l'orologio ha una cassa tonda in acciaio da 32 mm protetta da un vetro minerale e viene fornito con bracciale in acciaio con chiusura a pressione e fibbia pieghevole.

Il movimento è al quarzo giapponese (Miyota 2035) e non richiede manutenzione se non il solo cambio della batteria garantita per almeno 4 anni di utilizzo. Il peso complessivo è di 100 grammi, l'orologio Breil è impermeabile fino a 5 atmosfere (50 metri). Il prezzo è di 49.50 euro con sconto del 55% sul prezzo di listino, approfittatene prima che sia troppo tardi.

