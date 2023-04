Super Mario arriva a Milano: due giorni di sfide e divertimento da FAO Schwarz

Super Mario, il celebre personaggio dei videogiochi Nintendo, sta per avere un weekend tutto suo: ci riferiamo ai giorni 29 e 30 aprile, quando da FAO Schwarz Milano ci saranno due giorni di sfide e divertimento.

Super Mario è senza alcun dubbio uno dei personaggi più longevi e iconici del mondo videoludico, tanto da non aver bisogno di alcuna presentazione. Apparso per la prima volta negli anni '80 in un titolo Nintendo, ancora oggi è una figura carismatica del marchio giapponese, capace di conquistare anche le nuove generazioni - non a caso lo troviamo anche al cinema con Super Mario Bros. Il Film, un lungometraggio d'animazione ispirato ai colorati mondi visti nei videogiochi.

Super Mario però può anche travalicare il mondo della fantasia e palesarsi nella realtà: sabato 29 marzo e domenica 30 presso il negozio di giocattoli FAO Schwarz di Milano (lo trovate in via Orefici 15) troverete postazioni di gioco con console Nintendo Switch pronte a farvi provare titoli di grido come Mario Kart 8 Deluxe e New Super Mario Bros. U Deluxe.

Ad accogliervi ci sarà anche il team Jakks Pacific per provare il brivido di guidare il nuovo Kart radiocomandato di Super Mario e scoprire le nuove action figure e i playset dell'idraulico più famoso del mondo. Sabato 29 aprile inoltre, dalle 15:30 alle 19:30, sarà presente anche un character di Super Mario pronto a salutare gli appassionati. Un weekend da non perdere per tutti i fan di Mario & Friends.