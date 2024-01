Super Bowl 2024: sarà Kansas City contro San Francisco a Las Vegas!

L’11 Febbraio 2024, a Las Vegas si giocheranno il Super Bowl LVIII San Francisco e Kansas City. La sfida è divenuta ufficiale dopo le finali di Conference della scorsa notte, dove i Chiefs hanno vinto contro Baltimore (favorita dai pronostici) assicurandosi la quarta finale in cinque anni.

I campioni uscenti, guidati da uno straordinario Travis Kelce che ha portato a casa 11 prese per 116 yards a cui si è aggiunto un touchdown che ha fatto esultare la fidanzata Taylor Swift sugli spalti, hanno superato i Baltimore Ravens con un punteggio di 17-10. Degna di nota anche la prestazione di Patrick Mahomes, che ha registrato 30/39 sui passaggi dimostrandosi ancora una volta uno dei migliori giocatori del torneo.

I 49ers nell’altra finale di Conference invece hanno messo a segno una rimonta epica. A Santa Clara, infatti, i Detriot Lions erano avanti 24-7 all’intervallo, guidati da Brock Purdy (ultima scelta del Draft 2022) ma anche di Christian McCaffrey che aggiunta al bottino stagionale 132 yards e 2 touchdown.

L’appuntamento ora è per il Super Bowl di domenica 11 Febbraio 2024, in programma all’Allegiant Stadium di Las Vegas . L’half time show è affidato ad Usher: in molti volevano l’esibizione di Taylor Swift, ma la popstar in quel periodo sarà impegnata in tour in Giappone, ma chissà che non faccia una capatina allo stadio per tifare il fidanzato.