Super Bowl 2024, l'halftime show ad Usher: è ufficiale!

Sarà Usher il protagonista dell’halftime show della cinquantottesima edizione del Super Bowl, in programma l’11 Febbraio 2024 all’Allegiant Stadium di Paradise. Il cantautore e ballerino americano seguirà allo show tenuto da Rihanna nel 2023, dove ha svelato la sua seconda gravidanza.

Dopo il no di Taylor Swift, che da molti era data come la principale candidata ad esibirsi durante l’intervallo della finalissima di NFL, gli organizzatori hanno optato per un altro nome di spicco del panorama musicale mondiale.

L’artista ha rivelato che “mi è stato chiesto diverse volte” di esibirsi all’halftime show del Super Bowl, e senza mezzi termini ha svelato che “è una cosa presente nella mia lista desideri da molto tempo”. Massima riservatezza su ciò che proporrà durante l’esibizione, ovviamente, ma Usher nonostante la fama ed il successo non ha nascosto l’emozione “con questo annuncio è iniziato il couuntdown, ma volete mettere l’eccitazione del momento e la possibilità di poterlo assaporare? È come la prima volta che si ascolta una propria canzone alla radio. L’halftime show del Super Bowl per me è la stessa cosa”.

L’esibizione di metà partita rappresenta uno dei momenti topici dell’intera programmazione del Super Bowl, un evento globale che viene visto ogni anno da milioni di telespettatori da tutto il mondo e che è stato spesso palcoscenico di annunci e spot pubblicitari passati alla storia.