È successo sul serio: anche i Rolling Stones si sono iscritti a TikTok

I Rolling Stones hanno bisogno di poche presentazioni. Stiamo parlando di una band che ha segnato tre generazioni e che nonostante l’età dei suoi componenti riesce sempre a stare al passo con i tempi cavalcando le tendenze del momento.

Ebbene, la notizia che stiamo per dare è esplicativa di quest’ultima frase: la leggendaria rock band inglese si è iscritta a TikTok (con il nickname @TheRollingStones), per dare agli utenti del social l’opportunità di utilizzare l’intero catalogo musicale. Ma non è tutto, perché al fianco dell’account social del gruppo sono anche stati aperti quelli del frontman Mick Jagger (@jagger) e del chitarrista Keith Richards (@officialkeef): i due su Instagram sono molto attivi e condividono spesso Reel e fotografie con i milioni di follower, ma su TikTok caricheranno anche contenuti esclusivi, video BTS dei concerti, registrazioni in studio e altro.

I post inaugurali includono dei filmati d’archivio e inviti ai fan ad esibirsi, muoversi e vestirsi come gli Stones. Presente anche una playlist curata dalla band che include 44 brani, tra cui “Start Me Up”, “It’s Only Rock ’N Roll (But I Like It)”, “Miss Tu”, “Angie” e “Beast of Burden”.

Per celebrare questo vero e proprio evento, TikTok ha annunciato il lancio dell’hashtag #TheRollingStones. Il tutto mentre sempre su TikTok il video più visto del 2022 è di una giraffa di cioccolato e spopolano canali con le peggiori ricette del web solo per intrattenimento.