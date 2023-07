Alla fine è successo: sta arrivando il ketchup... con la Pepsi!

Quella del lancio di "Colacuhp", alla fine, è una di quelle notizie che si commentano da sole. Difficile esprimere pareri su un prodotto mai assaggiato, ma le sensazioni dei più si possono facilmente inserire in una scala che va dalla curiosità al disgusto.

Con un post su Twitter e tanto di foto allegata, il profilo ufficiale di Pepsi reclama la vostra attenzione: "basta alla guerra delle salse, il campione indiscusso è qui - Pepsi Colachup. Dolce, salato, pronto per l'assaggio, il 4 luglio, in una selezione di stadi da baseball. Gli hot dog sono migliori con Pepsi". Per il momento, quindi, l'esperimento sembrerebbe confinato ai soli Stati Uniti - e qualcuno direbbe 'per fortuna' - ma ciò non significa che la bottiglietta blu con il dosatore grigio prima o poi non possa fare la sua apparizione anche sugli scaffali dei nostri supermercati.

Il web al momento appare abbastanza diviso, ma a quanto pare non si tratta di un prodotto buttato a caso sul mercato. In effetti, Pepsi avrebbe sviluppato la sua nuova salsa 'a quattro mani' con il Culinary Institute of America (CIA) Consulting, per creare un prodotto bilanciato e adatto agli hot dog.

Il lancio nel Giorno dell'Indipendenza americana non è affatto casuale, puntando al palato e alla cultura del Paese, un mix di stadi pieni e giorni di festa. Jenny Danzi, senior director di Pepsi TM, ha spiegato che "abbiamo inventato Pepsi Colachup per rafforzare il modo in cui gli hot dog e la Pepsi si abbinano: una creazione ostinatamente appetitosa" in cui, completa invece David Kamen della CIA Consulting, "i sapori distintivi e la miscela agrumata di Pepsi esaltano le caratteristiche del ketchup, compensando l'affumicatura dell'hot dog".

Per molti già il concetto è difficile da digerire, ma ammettiamo che la curiosità è davvero tanta.