Subway, incredibile: arrivano i salumi affettati al momento, ma c'è chi è contrario

Le innovazioni nel mondo dei fast food sono all'ordine del giorno... più o meno: mentre McDonalds testa i ristoranti senza impiegati umani, Subway, una delle più grandi catene di "Deli" al mondo, ha introdotto i salumi affettati al taglio nella sua proposta culinaria, che finora comprendeva solo affettati pre-tagliati. Ma c'è chi non è d'accordo.

Con un comunicato stampa datato al 5 luglio, Subway ha annunciato che introdurrà salumi e affettati tagliati al momento in tutti i suoi punti vendita negli Stati Uniti. Per ora, dunque, non si parla di un debutto di questi item nel menù dei punti vendita globali della compagnia che, lo ricordiamo, ha ben 13 sedi in Italia (tra cui alcuni a Firenze, Napoli, Milano, Merano, Pisa, Trento, Torino e Vicenza).



L'introduzione del taglio al momento degli affettati fa parte di una più ampia revisione del menù di Subway, che è iniziata nel 2021. I panini con i "nuovi" salumi saranno chiamati Deli Heroes, perché verranno realizzati nello stile dei famosi "Deli" americani: per darvi un'idea, il "modello" di riferimento potrebbe essere quello di Katz's Delicatessen, il Deli del film "Harry ti presento Sally", diventato ormai un'icona a New York e in tutto il mondo.



In totale, l'investimento di Subway sarà di 80 milioni di Dollari, perché significherà l'installazione di un'affettatrice in ciascuno degli oltre 20.000 punti vendita in franchise della catena in tutti gli Stati Uniti. Il programma, infine, fa parte della revisione completa del menù dei ristoranti della compagnia, volta a migliorare l'esperienza d'utente con proposte di qualità e ingredienti selezionati da veri e propri chef.



Ma allora, perché alcuni sono in disaccordo con la decisione di Subway? Molti dipende dalle lamentele dei dipendenti dell'azienda, che si troveranno a dover gestire del lavoro aggiuntivo (il taglio al momento dei salumi) senza un aumento di retribuzione o di personale. Il problema, in particolare, starebbe nella proverbiale velocità per cui è nota la catena: se finora la realizzazione di un sub non ha mai richiesto più di qualche minuto, con i salumi affettati al momento i tempi (e le code) potrebbero allungarsi a dismisura.