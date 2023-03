Lo studio di Deejay Chiama Italia potrebbe diventare un set LEGO

Lo studio del programma radiofonico Deejay Chiama Italia diventerà un set LEGO ufficiale? È quello che si auspicano gli ideatori di Facebrickup, progetto nato delle menti di Roberto Cerruti e Jody Padulano che hanno ideato un set a tema, votato 9.262 volte su LEGO Ideas.

I due soci sono già ampiamente conosciuti in ambito AFOL (adult-fan-of-Lego) per aver raggiunto più di 10.000 adesioni con i due set precedentemente proposti: “Charlie And The Chocolate Factory” (ispirato al film omonimo con Jhonny Deep) e “The Forestman Secret Inn”, un omaggio all'amatissima serie Castles, con una locanda animata da novelli “Robin Hood”; tiratori scelti che amano divertirsi tra un boccale di birra e l'altro.

I Facebrickup sarebbero tra i primi in Italia a raggiungere l'ambitissimo traguardo dei 10k, seguiti solo da Gabriele Zanotti (creatore dei progetti per la Fiat 500 e dell'astronave di Futurama). Un bel risultato, considerando le norme severe previste dal sito LEGO Ideas per l'approvazione dei progetti inseriti.

Il set Deejay Chiama Italia è una riproduzione fedele in tutto e per tutto dello studio del morning show, in onda tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 su Radio Deejay. Si tratta di un parallelepipedo, aperto sul lato frontale, su un perfetto allestimento completo di: computer, cuffie, attrezzature per la registrazione e librerie laterali con suppellettili e premi vari. Perfino gli oggetti di scena ricalcano perfettamente quelli originali.

Il set include inoltre 4 minifigures perfettamente caratterizzate che impersonano i due conduttori Linus (nome d'arte di Pasquale Molfetta) e Nicola Savino e i registi Alex Farolfi e Matteo Curti.

Ricordiamo che nella linea approvata LEGO Ideas esistono già set similari, ispirati da celebri serie televisive, solo per fare qualche esempio: l'appartamento di Big Bang Theory in mattoncini, il Central Perk della serie televisiva Friends o ancora le mura di The Office, serie televisiva americana che narra le disavventure dei dipendenti di un ufficio.