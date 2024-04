Storico accordo in Italia: Pavesini, Gocciole e Ringo diventano gelati in vaschetta

Superato il periodo delle uova Kinder di Dragon Ball (a proposito, com'è andata con la sorpresa?), arriva un'altra importante novità commestibile in Italia. In vista estate, Pavesini, Gocciole e Ringo si preparano a diventare gelati in vaschetta.

Nel caso il raddoppio dei prezzi delle Goleador (passate da 10 a 20 centesimi) non vi abbia ancora fatto capire che è tempo di rinnovo, ci pensano i Pavesini, originariamente detti "Biscottini di Novara", a ricordarvelo. Grazie a un accordo tra Barilla e Algida, la cui collaborazione prosegue dal 2021, sta per arrivare un gelato al tiramisù a marchio Pavesini (guardare l'immagine di copertina per credere).

Fermi lì: non è finita qui. Come accennato, anche le Gocciole, ovvero i "frollini", si apprestano a vedere una novità non di poco conto. In arrivo c'è infatti un formato vaschetta con questo marchio, che sulla confezione riporta: "Cremoso gelato al gusto di vaniglia con mini Gocciole". Altra operazione atta a valorizzare i popolari biscotti tramite un formato più adatto al periodo estivo.



Si arriva infine ai Ringo, altri biscotti particolarmente popolari, che in questo caso diventano un "Cremoso gelato al gusto di vaniglia e cacao". Diversi marchi storici stanno insomma per "tornare" sotto una nuova veste, all'insegna del Made in Italy.

Non è la prima volta che si punta a un'estensione del segmento vaschette. I più attenti tra di voi si saranno infatti già accorti dell'esistenza delle varianti ice cream di Baiocchi, Togo e Pan di Stelle.

Quel che è certo è che il gelato rappresenta un intramontabile gusto dell'estate.

