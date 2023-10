La storica casa di Marylin Monroe sarà demolita, nonostante valga milioni di dollari

Nell’anno in cui ricorre il 61esimo anniversario dalla tragica scomparsa di Marylin Monroe, l’iconica dimora in cui l’amata star fu trovata morta sarà demolita. A riferirlo è il New York Post.

A quanto pare gli attuali proprietari hanno chiesto ed ottenuto dal Dipartimento per l’Edilizia e la Sicurezza di Los Angeles il via libera alla “fase di verifica del piano” in cui il consiglio comunale è solito esaminare i nuovi progetti architettonici dei proprietari dei lotti. Appare praticamente certa quindi la demolizione dell’edificio, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto per cui tifano i fan di Norma Jean.

Costruita nel 1929 ed acquistata dalla diva nel febbraio 1962, secondo gli studiosi si tratta dell’unica dimora effettivamente posseduta dalla star di Hollywood. La leggenda narra che l’acquistò sotto consiglio del suo psichiatra, ma il tentativo di trovare finalmente un pò di felicità e tranquillità non andò come previsto e sei mesi dopo l’acquisto la Monroe fu trovata morta per un’overdose di barbiturici.

Grande quasi 800 metri quadrati, la casa è in pieno stile hollywoodiano ed è dotata di tutti i servizi extralusso, tra cui una spaziosa piscina. Da quando Marylin Monroe è morta, è passata attraverso ristrutturazioni, cambi di proprietà ed anche polemiche. Nel 1962 fu acquistata per 77.500 Dollari, ma secondo Zillow attualmente varrebbe circa 8,5 milioni di dollari.

Proprio di recente Marylin Monroe è stata al centro del film Blonde con Ana De Armas disponibile su Netflix.