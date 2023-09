Storia della Shakshuka, il piatto berbero diventato la star della colazione inglese

Tra i cibi più in voga del 2023 c'è sicuramente il Melon Pan, l'amatissimo dessert giapponese che ormai va a ruba su scala planetaria. Un altro piatto che sta diventando sempre più famoso, soprattutto tra Francia e mondo anglosassone, è la Shakshuka, una pietanza originaria del Maghreb che ormai è diventato una parte imprescindibile di molti brunch inglesi.



Andiamo però con ordine: che cos'è la Shakshuka? Si tratta di un corposo piatto unico, il cui nome, di derivazione berbera, significa letteralmente "mistura". La ricetta prevede la cottura di cipolla, aglio, pomodori, peperoncini verdi, pepe e spezie quali paprika, cumino e curcuma a fuoco basso e per lunghe cotture. Al termine di queste ultime, vengono aggiunte le uova, che si insaporiscono nella densa zuppetta a base di verdure mentre si cuociono all'occhio di bue. Alcune varianti della ricetta, invece, prevedono l'aggiunta delle patate o di altre verdure, come peperoni e zucchine.



La Shakshuka è un piatto dalla storia lunghissima: esso è stato dapprima introdotto in Palestina e in Israele dagli ebrei provenienti dal Marocco e dall'Andalusia, entrando a far parte della cucina israeliana tradizionale. Nel secolo scorso, il piatto è arrivato anche in Italia (ancor prima che nel resto del mondo) per via dei flussi migratori degli italiani di Libia e degli ebrei di Tripoli verso il Bel Paese al termine del periodo coloniale. Nel mondo francese e anglosassone, invece, sono stati i flussi migratori dalle ex-colonie del Maghreb e della Palestina a rendere famoso il piatto.



Proprio in Europa, la Shakshuka è diventata famosissima come piatto per la colazione, ovviamente salata: la ricetta, in voga soprattutto nel Regno Unito, prevede in realtà l'utilizzo di uova e salsa al pomodoro, tagliando così sugli ingredienti, sulle spezie e sui tempi di cottura. Tuttavia, la derivazione araba e berbera del piatto si sente nel fatto che esso viene spesso accompagnata con la pita o con il pane, utilizzati per fare la "scarpetta" nel piatto dopo aver consumato le uova.



Negli Stati Uniti, invece, la fama della Shakshuka è più recente e, se vogliamo, frivola. Come spiegano Mashed e Bravo TV, il piatto ha iniziato a godere di enorme fama dopo che Erin Lichy - star del piccolo schermo nota per la partecipazione a "Case da Milionari New York" e "The Real Housewives of New York" - ha condiviso la ricetta sui social, facendo partire la mania per il piatto.