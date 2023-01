La storia delle Nike Air Force 1, dal basket ai modelli personalizzati Made in Italy

Altro che scarpe motorizzate per muoversi velocemente, i giovani vogliono solo un tipo di calzatura: le Nike Air Force 1. Dopo più di quarant’anni resta ancora uno dei design più riconoscibili e venduti al mondo, ma perché hanno questo fascino? Riscopriamone la storia, osservando anche alcune peculiarità Made in Italy.

La storia di queste scarpe da ginnastica inizia nel 1982, quando Bruce Kilgore propose questo design estremamente pulito a Nike, il cui nome, deciso dall’azienda, si ispirò all’aereo utilizzato dal presidente degli Stati Uniti d'America. Le Nike Air Force 1 erano originariamente considerate la scarpa preferita dai giovani del centro città, specialmente ad Harlem, New York, e non ci volle molto affinché questo modello divenne un pezzo immancabile tra gli amanti del basket: la campagna pubblicitaria contava su grandi nomi come Michael Cooper, Moses Malone e Jamaal Abdul-Lateef, quattro volte campione NBA e Rookie dell’Anno nel 1975.

Questi pezzi da novanta portarono le Air Force 1 nell’olimpo delle scarpe, ma Nike decise di rimuoverle dal mercato due anni dopo il lancio. Fortunatamente, alcuni negozi si rifiutarono di far scomparire tutte le unità in vendita negli Stati Uniti, al punto da contattare Nike per richiedere degli esemplari esclusivi. In questo modo, le AF1 divennero un autentico oggetto di culto tra i fan, fino a quando Nike non le fece ritornare nel 1986.

Il boom di vendite successivo arrivò con Nelly e i St. Lunatics, rapper che fecero uscire il singolo Air Force Ones nel 2002 all’interno dell’album Nellyville, accompagnato dalla hit Dilemma. Nella scena musicale le Nike AF1 sono state una icona per tutti gli anni Duemila, riprese persino da Jay-Z. Negli anni successivi furono A$AP Rocky e Drake a sfoggiare esemplari unici realizzati in collaborazione con artisti come Damien Hirst, e lì divennero chiare le illimitate possibilità di personalizzazione delle Air Force.

Nata come scarpa da basket, Air Force 1 è diventata una scarpa su cui realizzare quadri, con mille colori e materiali diversi. Nike ha innovato il design introducendo tagli bassi e medi, implementando tecnologie proprietarie come Foamposite e Hyperfuse, o lanciando versioni di lusso dal valore di diverse migliaia di euro, indossate da icone di stile come Jennifer Lopez, Victoria Beckham, Hailey Bieber e la tiktoker Addison Rae.

Se oggi questa scarpa è tra le più instagrammate e desiderate è grazie anche a giovani artigiani come ClessioLab, illustre esempio 100% italiano della bellezza delle sneakers personalizzate a mano: il loro catalogo conta dozzine di Air Force 1 custom con design di spicco, come la Custom Fulmini, o perlopiù artistici, come la Custom Creazione Di Adamo, per non parlare poi della versione tributo a Kobe Bryant.

Non sono certamente gli unici a realizzare sneaker custom degne di nota, ma restano tra gli esempi più illustri nel settore, simbolo della popolarità e versatilità delle Nike Air Force 1, scarpe destinate a rimanere eterne.