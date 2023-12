Quali sono le leggendarie store di spiriti nel castello di Dover ?

Ogni pietra racconta storie di tempi antichi, e le esperienze paranormali aggiungono uno strato unico alla sua affascinante storia. Situato in posizione strategica, il Castello di Dover, nel Kent, ha rivestito un ruolo di enorme importanza nella difesa dell'Inghilterra attraverso i secoli, da epoche antiche fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Il suo attuale aspetto risale al XII secolo, quando Enrico II ne supervisionò la costruzione, dando vita a un'imponente struttura che taluni paragonano in grandezza al celebre Castello di Windsor.

Misteri e fantasmi nel cuore del castello

Oltre alla sua storia militare, il Castello di Dover è noto anche per le leggende e le esperienze paranormali che avvolgono le sue mura. Visitatori riportano avvistamenti insoliti, come la metà inferiore di una figura che passeggia nella camera da letto del re e il pianto di una donna nella scala ovest del torrione. Una figura blu nella galleria murale cattura l'immaginazione, mentre il suono di tamburi riecheggia nelle stanze, attribuito al fantasma di un tamburino ucciso da avidi soldati in cerca di denaro.

Gallerie sotterranee e storie inquietanti

Sotto l'esterno del castello si trova una rete di cunicoli sotterranei con storie altrettanto inquietanti. Si racconta di apparizioni di fantasmi e le stesse pareti sembrano risuonare di echi inquietanti di tempi lontani. Queste gallerie sotterranee contribuiscono alla reputazione del Castello di Dover come uno dei più infestati del Regno Unito, testimoni di secoli di eventi tumultuosi.

Con una storia così ricca, il castello diventa non solo un'attrazione turistica ma un palcoscenico vivo di leggende che affascinano i visitatori. Qui emerge ed è tangibileScendendo nelle profondità del sottosuolo, si respirano i misteri nascosti che conferiscono al Castello di Dover la sua aura unica ed enigmatica.