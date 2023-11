La storia dei fan di Taylor Swift accampati da 5 mesi fuori dallo stadio in Argentina

La Taylor Swift Mania è ormai un fenomeno globale, e la popstar americana si prepara a tornare in tour il prossimo 9 Novembre con la leg sudamericana del suo Eras Tour dei record, arrivato anche al cinema in Italia qualche settimana fa.

Nelle ultime ore è diventata virale la storia di un gruppo di Swiftie argentini che si sono accampati da cinque mesi fuori dal River Plate Stadium di Buenos Aires, dove la popstar si esibirà il prossimo 9, 10 ed 11 Novembre con il suo show da quasi quattro ore. L’obiettivo, ovviamente, è aggiudicarsi un posto in transenna o in prima fila per vedere da vicino la loro beniamina, e non si tratta certo di una prima assoluta visto che anche a Campovolo per il concerto di Harry Styles era accaduto lo stesso.

Anche in questo caso, come riportato dal sito Pitchfork, i fan hanno stabilitoi delle regole: le quattro tende fuori dallo stadio vengono occupate a rotazione da centinaia di spettatori che si sono dati delle regole ferree per preservare la salute e gli impegni di tutti. I due organizzatori di questa fila infatti hanno creato un foglio di calcolo che viene aggiornato dagli amministratori per tenere traccia delle persone presenti in tenda (circa 60). Su tale foglio viene segnato anche il tempo che le persone trascorrono in questo accampamento: più alto è tale dato, più è alta la possibilità di fine in transenna. Ovviamente, è previsto che i partecipanti a questa “sfida”, se così si può definire, continuino ad andare a lavoro, a scuola o all’università. È però obbligatorio dormire accampati almeno una volta al mese, oltre che raggiungere un minimo di 60 ore mensili.

Non mancano però gli incentivi: campeggiare in caso di pioggia, temporale o per una notte intera conferisce ai partecipanti il doppio del tempo.

Follia? Non proprio, le passioni non devono in alcun modo essere condannate. A patto che non siano dannose per la propria salute.