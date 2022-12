In questo store gli smartphone si vendono fra LED e cabine telefoniche

Dal nulla al successo. È la favola della nuova startup di Carl Pei, che punta a creare un ecosistema basato sulla filosofia dell'essenziale. Oltre 1 milione di dispositivi Nothing tra Ear (1) e Phone (1), del resto, sono numeri che descrivono un successo non scontato.

Molto del merito va al design dei suoi prodotti, frutto di collaborazioni di spessore come quello con Teenage Engineering per gli auricolari true wireless. Di fatto, l'azienda propone un nuovo modo di fare elettronica di consumo, basato su stile e comunicazione, rendendo i suoi prodotti come dei veri e propri accessori da inserire nel proprio outfit, da catalogare a cavallo tra tecnologia e lifestyle.

Tutto questo ha portato all'inevitabile apertura del primo store fisico del brand, situato a Soho e intercalato nella sua avanguardia estetica in una cornice di mattoni rossi.

Lo Showroom di appena 73 m2 è sviluppato su due piani e include un pannello LED a 4000 punti e una cabina telefonica con dentro un Nothing Phone (1).

Il punto Nothing è situato al numero 4 di Peter Street, a Soho, Londra, e verrà inaugurato alle 12:30 del 10 dicembre 2022. I primi fortunati clienti avranno l'occasione di acquistare una delle 100 Nothing Ear (Stick) numerate e in edizione limitata prodotte per l'occasione, tutto questo in attesa di scoprire quali novità ci attendono nel prossimo futuro, soprattutto dopo essere stati incuriositi dai primi render di Nothing Ear (2).