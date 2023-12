Steven Wilson (si, avete letto bene!) ha pubblicato una canzone natalizia

Si chiama “December Skies” la prima canzone natalizia di Steven Wilson. Il frontman dei Porcupene Tree, qualche giorno fa ha pubblicato sul proprio account YouTube un’inedita canzone natalizia dalle atmosfere festose, diametralmente opposte rispetto a quelle a cui ha abituato i suoi fan.

Sul proprio account ufficiale YouTube, Wilson ha anche raccontato di essere stato “sfidato da un amico la scorsa settimana”, il quale gli aveva fatto notare che non aveva mai composto una canzone di Natale. “Gli ho risposto dicendo che non è nel mio stile, e che non credo di avere la capacità di scrivere dei testi natalizi” ha raccontato Wilson, il quale ha ricevuto dall’amico un consiglio che evidentemente ha seguito: si è affidato a ChatGPT per scrivere il testo la canzone, chiedendo all’IA di “generare un testo natalizio nello stile di Steven Wilson”.

Wilson si è detto “scioccato da quanto sia stato veloce e di come la procedura sia stata facile”. Tra gli input dati a ChatGPT ce ne sono stati due particolari: nel testo non doveva mai essere menzionato il Natale, e la canzone doveva dare la sensazione di far sentire le persone “fredde e solitarie”. Il risultato è December Skies, che potete ascoltare in calce.