Sterzata UE sugli imballaggi per alimenti: addio alle insalate pronte?

Mentre il dibattito pubblico sulla carne coltivata si concentra sull'inquinamento e sulla sua ottimizzazione, in Europa si discute anche di un altro argomento piuttosto delicato in tema di alimenti e loro distribuzione: le confezioni di plastica.

Dopo l'addio a piatti, bicchieri, posate e cannucce e le buste per ortofrutta a pagamento, arrivano novità anche in merito al confezionamento dei prodotti alimentari. In particolare, la nuova regolamentazione UE per com'è stata disegnata, prevede che vengano eliminate o ripensate le attuali modalità di distribuzione del fresco tramite confezioni in plastica monouso per "pesate" inferiori a 1,5 Kg.

Insomma, è chiaro che la conformazione del reparto ortofrutta della grande distribuzione rischia di essere seriamente messo a soqquadro da questa mossa, il cui scopo finale sarebbe proprio quello di ridurre l'impiego di plastica monouso per tali scopi. Tuttavia, come ha spiegato Coldiretti e poi rilanciato Il Sole 24 Ore, il rischio non è solo quello che spariscano determinate tipologie di confezionamenti, ma anche le conseguenti proposte commerciali andando a far lievitare i costi per il consumatore finale, senza considerare anche i possibili problemi di natura igienico-sanitaria.

Questo significa che dall'oggi al domani dai supermercati potrebbero sparire in un sol colpo le confezioni di pomodorini da 1Kg in giù, agrumi e tuberi in rete di plastica e persino insalate già tagliate, spinaci a foglia e rucola, a meno che non sia dimostrabile la necessità per rischio di dispersione o deperimento.

La direttiva potrebbe complicare e non poco anche il mercato vinicolo, sia a livello di packaging (con l'obiettivo di standardizzare il formato da 750cc e ridurre all'osso l'utilizzo di vetro) che di esportazioni (con una rigida regolamentazione sul riuso che renderebbe impossibile rispettare le normative guardando all'export).

Insomma, semaforo rosso da Coldiretti, ma anche il Codacons non ha manifestato particolare entusiasmo per le nuove disposizioni poiché andrebbero a mettere in difficoltà una fetta di utenza molto ampia, che grazie alle confezioni monouso, per esempio, è in grado di gestire meglio la propria spesa, portando non solo a un aumento dei costi da sostenere per queste persone o famiglie, ma anche degli sprechi alimentari.