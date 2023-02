Stephen King torna in libreria: continua la storia di Holly Gibney

Il re dell’horror e del mistero Stephen King è pronto a tornare sugli scaffali delle librerie con un nuovo romanzo: il suo titolo sarà semplicemente Holly e verrà venduto negli Stati Uniti a partire dal prossimo 5 settembre 2023.

Come si può facilmente intuire dal titolo, il nuovo libro di Stephen King riprenderà la storia di Holly Gibney, personaggio già noto agli amanti del brivido poiché apparso già in tre libri del “re”. Pensiamo a Mr. Mercedes del 2014, a Chi Perde Paga del 2015 e The Outsider del 2018. L’editore americano Scribner ha ricordato, in un comunicato pubblicato oltreoceano, come Holly Gibney abbia subito negli anni un’importante trasformazione: da timida reclusa è diventata una detective privata tenace e coraggiosa, e in questo nuovo capitolo della sua storia avrà a che fare con una coppia di depravati senza scrupoli.

In Holly la Gibney cerca di godersi una vacanza quando una disperata telefonata cambia tutto. A parlare è la voce rotta di Penny Dahl che contatta l’agenzia investigativa Finders Keepers al fine di ritrovare sua figlia scomparsa. Seppur con iniziale riluttanza, Holly Gibney non potrà fare a meno di appassionarsi al caso e mettersi sulle tracce di Bonnie Dahl. Lungo 464 pagine nella sua versione originale, Holly arriverà ovviamente anche in Italia tradotto e pubblicato da Sperling & Kupfer.

Mentre attendiamo l’uscita di questo nuovo romanzo ricordiamo che sta per arrivare nei cinema un nuovo adattamento di Stephen King: non perdete il trailer di The Boogeyman.