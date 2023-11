Stelle Michelin 2024: la lista completa. Salgono a 13 i ristoranti a 3 stelle

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, nella giornata di ieri sono state annunciate le Stelle della Guida Michelin 2024 in Italia, che come spiegato dagli organizzatori salgono a 395 contro le 385 dello scorso anno. Non mancano le sorprese, ma il dato che salta all’occhio è che sono saliti a quota 13 i ristoranti a 3 Stelle.

Ristoranti Tre Stelle Michelin 2024

Alba – Piazza Duomo

Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler N

Brusaporto – Da Vittorio

Canneto sull'Oglio / Runate – Dal Pescatore

Castel di Sangro – Reale

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Milano / Navigli – Enrico Bartolini al Mudec

Nerano – Quattro Passi N

Orta San Giulio – Villa Crespi

Modena – Osteria Francescana

Roma / Monti - Città del Vaticano – La Pergola

Rubano – Le Calandre

Senigallia – Uliassi

Ristoranti Due Stelle Michelin 2024

Anacapri – L'Olivo

Brusciano – Taverna Estia

Campagna Lupia – Antica Osteria Cera

Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù N

Cervere – Antica Corona Reale

Colle di Val d'Elsa – Arnolfo

Concesio – Miramonti l'Altro

Cornaredo – D'O

Firenze – Santa Elisabetta

Gargnano – Villa Feltrinelli

Godia – Agli Amici

Imola – San Domenico

Ischia – daní maison

Licata – La Madia

Longiano – Magnolia

Lonigo – La Peca

Mergozzo – Piccolo Lago

Milano – Andrea Aprea N

Milano – Seta by Antonio Guida

Milano – Verso Capitaneo N

Montemerano – Caino

Mules – Gourmetstube Einhorn

Napoli – George Restaurant N

Paestum – Tre Olivi

Penango – Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini

Ragusa – Duomo

Roma – Acquolina

Roma – Enoteca La Torre

Roma – Il Pagliaccio

Sarentino – Terra

Senigallia – Madonnina del Pescatore

Serralunga d'Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti N

Taormina – St. George by Heinz Beck

Telese – Krèsios

Tirolo – Castel finedining

Trieste – Harry's Piccolo

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli

Viareggio – Il Piccolo Principe

Vico Equense – Torre del Saracino

Ristoranti Una Stella Michelin 2024

Abruzzo

Civitella Casanova – La Bandiera

Guardiagrele – Villa Maiella

Roseto degli Abruzzi – D.One Restaurant

San Salvo Marina – Al Metrò

Basilicata

Matera – Vitantonio Lombardo

Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato

Calabria

Catanzaro – Abbruzzino

Lamezia Terme – Luigi Lepore

Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso

San Giovanni in Fiore – Hyle

Santa Cristina d'Aspromonte – Qafiz

Strongoli – Dattilo

Campania

Amalfi – Glicine

Amalfi – La Caravella dal 1959

Amalfi – Sensi

Amalfi – Alici N

Ariano Irpino – Maeba Restaurant

Bacoli – Caracol

Capri – Le Monzù

Capri – Mammà

Conca dei Marini – Il Refettorio

Eboli – Il Papavero

Furore – Bluh Furore N

Lacco Ameno – Indaco

Maiori – Il Faro di Capo d'Orso - Andrea Aprea

Massa Lubrense – Relais Blu

Napoli – ARIA

Napoli – Il Comandante

Napoli – Palazzo Petrucci

Napoli – Veritas

Nerano – Taverna del Capitano

Nola – Re Santi e Leoni

Nola – Rear Restaurant

Paestum – Le Trabe

Paestum – Osteria Arbustico

Pompei – President

Positano – La Serra

Positano – Li Galli

Positano – Zass

Praiano – Un Piano nel Cielo N

Quarto – Sud

Ravello – Il Flauto di Pan

Ravello – Rossellinis

Salerno – Re Maurì

Sant'Agnello – Don Geppi

Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant

Sorrento – Il Buco

Sorrento – Lorelei

Sorrento – Terrazza Bosquet

Telese – La Locanda del Borgo

Ticciano – Cannavacciuolo Countryside

Torre del Greco – Josè Restaurant - Tenuta Villa Guerra

Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi

Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa

Emilia-Romagna

Bologna – I Portici

Borgonovo Val Tidone – La Palta

Castel Maggiore – Iacobucci

Cesenatico – La Buca

Codigoro – La Capanna di Eraclio

Codigoro – La Zanzara

Modena – L'Erba del Re

Parma – Inkiostro

Pennabilli – Il Piastrino

Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina

Rimini – Abocar Due Cucine

Rimini – Guido

Rubbianino – Ca' Matilde

Rubiera – Arnaldo - Clinica Gastronomica

Rubiera – Osteria del Viandante

San Pietro in Bagno – Da Gorini

Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli N

Savigno – Trattoria da Amerigo

Torriana – Osteria del Povero Diavolo

Friuli-Venezia Giulia

Cormons – Trattoria al Cacciatore - La Subida

Dolegna del Collio – L'Argine a Vencò

Ruda – Osteria Altran

San Quirino – La Primula

Sappada – Laite

Lazio

Acuto – Colline Ciociare

Ariccia – Sintesi

Fiumicino – Il Tino

Fiumicino – Pascucci al Porticciolo

Genazzano – Marco Bottega Ristorante

Labico – Antonello Colonna Labico

Pontinia – Mater1apr1ma

Ponza – Acqua Pazza

Rivodutri – La Trota

Roma – All'Oro

Roma – Aroma

Roma – Glass Hostaria

Roma – Idylio by Apreda

Roma – Il Convivio Troiani

Roma – Imàgo

Roma – Marco Martini Restaurant

Roma – Moma

Roma – Orma Roma N

Roma – Per Me Giulio Terrinoni

Roma – Pipero Roma

Roma – Pulejo

Roma – Zia

Terracina – Essenza

Trevinano – La Parolina

Vitorchiano – Casa Iozzìa

Liguria

Alassio – Nove

Ameglia – Locanda Tamerici

Andora – Vignamare N

Cavi di Lavagna – Impronta d'Acqua

Genova – Il Marin N

Genova – San Giorgio

Genova – The Cook

Imperia – Sarri

Moneglia – Orto by Jorg Giubbani

Noli – Vescovado

San Remo – Paolo e Barbara

Ventimiglia – Balzi Rossi

Ventimiglia – Casa Buono

Lombardia

Albavilla – Il Cantuccio

Bergamo – Villa Elena

Bergamo – Impronte

Borgonato – Due Colombe

Calvisano – Al Gambero

Cavernago – Il Saraceno

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Crema – Vitium

Desenzano del Garda – Esplanade

Fagnano Olona – Acquerello

Fasano del Garda – Il Fagiano N

Fasano del Garda – Lido 84

Gargnano – La Tortuga

Lallio – Bolle

Laveno – La Tavola

Lodi – La Coldana N

Lomazzo – Trattoria Contemporanea

Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda – Capriccio

Mantello – La Preséf

Milano – AALTO

Milano – Anima

Milano – Berton

Milano – Contraste

Milano – Cracco in Galleria

Milano – Felix Lo Basso home & restaurant

Milano – Horto N

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano – Iyo

Milano – Joia

Milano – L'Alchimia

Milano – Sadler

Milano – Viva Viviana Varese

Oggiono – Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino

Oltressenda Alta – Contrada Bricconi N

Pavia – Lino

Pralboino – Leon d'Oro

Pudiano – Sedicesimo Secolo

San Paolo d'Argon – Umberto De Martino

Saronno – sui generis. N

Sirmione – La Rucola 2.0

Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais

Sorisole – Osteria degli Assonica

Stradella – Villa Naj

Torno – Il Sereno Al Lago

Trescore Balneario – LoRo

Treviglio – San Martino

Vigevano – I Castagni

Villa d'Almè – Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna – Lanterna Verde

Marche

Gabicce Monte – Dalla Gioconda

Loreto – Andreina

Montemonaco – Il Tiglio

Pesaro – Nostrano

Porto San Giorgio – L'Arcade

Porto San Giorgio – Retroscena

Piemonte

Alba – Locanda del Pilone

Caluso – Gardenia

Canale – All'Enoteca

Domodossola – Atelier

Guarene – La Madernassa

La Morra – Massimo Camia

Monforte d'Alba – Borgo Sant'Anna

Monforte d'Alba – Fre

Novara – Cannavacciuolo Cafè & Bistrot

Novara – Tantris

Orta San Giulio – Andrea Monesi - Locanda di Orta

Pinerolo – Zappatori

Piobesi d'Alba – 21.9

Pollone – Il Patio

Priocca – Il Centro

San Maurizio Canavese – La Credenza

Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole

Sauze di Cesana – RistoranTino & C.

Serralunga d'Alba – Guidoristorante

Soriso – Al Sorriso

Tigliole – Ca' Vittoria

Torino – Andrea Larossa

Torino – Cannavacciuolo Bistrot

Torino – Carignano

Torino – Condividere

Torino – Del Cambio

Torino – Magorabin

Torino – Piano 35

Torino – Spazio7

Torino – Unforgettable

Torino – Vintage 1997

Treiso – La Ciau del Tornavento

Venaria Reale – Dolce Stil Novo alla Reggia

Vernante – Nazionale

Puglia

Carovigno – Già Sotto l'Arco

Conversano – Pashà

Lecce – Bros'

Lecce – Primo Restaurant

Manduria – Casamatta

Peschici – Porta di Basso

Putignano – Angelo Sabatelli

Savelletri – Due Camini

Trani – Casa Sgarra

Trani – Quintessenza

Sardegna

Baia Sardinia – Somu

Cagliari – Dal Corsaro

Porto Cervo – ConFusion

Pula – Fradis Minoris

San Pantaleo – Il Fuoco Sacro

San Teodoro – Gusto by Sadler

Sicilia

Archi – Zash

Bagheria – I Pupi

Bagheria – Līmū

Caltagirone – Coria

Catania – Sapio

Linguaglossa – Shalai

Marina di Ragusa – Votavota N

Modica – Accursio

Noto – Crocifisso N

Palermo – Gagini Restaurant

Palermo – Mec Restaurant

Ragusa – Locanda Don Serafino

Salina (Isola) – Signum

Siracusa – Cortile Spirito Santo N

Taormina – La Capinera

Taormina – Otto Geleng

Taormina – Principe Cerami

Terrasini – Il Bavaglino N

Vulcano (Isola) – I Tenerumi

Vulcano (Isola) – Il Cappero

Toscana

Arezzo – Octavin

Capolona – Terramira

Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard

Castelnuovo Berardenga – L'Asinello

Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio N

Castelnuovo Berardenga – Poggio Rosso

Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini

Firenze – Atto di Vito Mollica

Firenze – Borgo San Jacopo

Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura

Firenze – Il Palagio

Firenze – Saporium Firenze N

Forte dei Marmi – Bistrot

Forte dei Marmi – Il Parco di Villa Grey

Forte dei Marmi – La Magnolia N

Forte dei Marmi – Lorenzo

Forte dei Marmi – Lux Lucis

Gaiole in Chianti – Il Pievano

Ghirlanda – Bracali

Lamporecchio – Atman a Villa Rospigliosi

Lucca – Giglio

Marina di Bibbona – La Pineta

Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0

Marina di Pietrasanta – Franco Mare

Marlia – Butterfly

Montalcino – Campo del Drago

Montalcino – La Sala dei Grappoli

Montepulciano – Osmosi N

Passignano – Osteria di Passignano

Porto Ercole – Il Pellicano

Prato – Paca

San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine

San Gimignano – Linfa

San Martino – Il Falconiere

Seggiano – Silene

Tavarnelle Val di Pesa – La Torre

Viareggio – Lunasia

Viareggio – Romano

Trentino-Alto Adige

Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet

Bolzano – In Viaggio - Claudio Melis

Bressanone – Apostelstube

Castelbello – Kuppelrain

Cavalese – El Molin

Corvara in Badia – La Stüa de Michil

Dobbiaco – Tilia

Lagundo – Luisl Stube

Madonna di Campiglio – Dolomieu N

Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone

Madonna di Campiglio – Stube Hermitage

Merano – Prezioso

Merano – Sissi

Moena – Malga Panna

Molini – Schöneck

Nova Levante – Johannesstube

Ortisei – Anna Stuben

Ravina – Locanda Margon

Rovereto – Senso Alfio Ghezzi Mart

San Michele – Osteria Acquarol

San Michele – Zur Rose

Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet

Selva di Val Gardena – Suinsom

Soprabolzano – 1908

Tesimo – Zum Löwen

Umbria

Baschi – Casa Vissani

Capodacqua – Une N

Norcia – Vespasia

Perugia – Ada N

Perugia – L'Acciuga

Torgiano – Elementi N

Valle d'Aosta

Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Aosta – Vecchio Ristoro

Breuil-Cervinia – Wood N

Veneto

Altissimo – Casin del Gamba

Arzignano – Damini Macelleria & Affini

Asiago – La Tana Gourmet

Barbarano Vicentino – Aqua Crua

Borgoricco – Storie d'Amore

Brenzone sul Garda – Nin N

Cavaion Veronese – Oseleta

Corrubio – Amistà

Cortina d'Ampezzo – SanBrite

Cortina d'Ampezzo – Tivoli

Lancenigo – Vite N

Malcesine – Vecchia Malcesine

Malo – La Favellina

Oderzo – Gellius

Oppeano – Famiglia Rana

Pieve d'Alpago – Dolada

Pontelongo – Lazzaro 1915

Puos d'Alpago – Locanda San Lorenzo

Schio – Spinechile

Scorzè – San Martino

Venezia – Local

Venezia – Oro Restaurant

Venezia – Quadri

Venezia – Venissa

Venezia – Wistèria

Verona – Il Desco

Vicenza – Matteo Grandi

Per quanto riguarda i Bib Gourmand 2024, ovvero i locali che di contraddistinguono per il buon rapporto qualità prezzo ed un menù completo ad un prezzo massimo di 40 Euro, sono stati premiati i seguenti ristoranti:

Aciniello - Campobasso CB

Apollonia - Nalles BZ

Buca 18 - San Clemente RN

Camiano - Piccolo Montefalco PG

ChiaroScuro - Cagliari CA

Del Belbo - Da Bardon - San Marzano Oliveto AT

Il Ritrovo d'Abruzzo - Civitella Casanova PE

Krone - Aldino BZ

La Cerreta Osteria - Sassetta LI

La Dispensa di Armatore - Cetara SA

La Fratanza - Nocera Superiore SA

La Locanda del Colonnello - Modica RG

Locanda Pincelli - Selva Malvezzi BO

L'Oste Dispensa - Orbetello GR

Mezzolitro Vini e Cucina - Rho MI

Nana Piccolo Bistrò - Senigallia AN

Nuova Roma - Sasso Marconi BO

Oberraindlhof - Madonna di Senales BZ

Old Friend - Cagliari CA

Ostaria Tyrol - Moena TN

Osteria Acqualavica - Catania CT

Osteria Madonnetta - Marostica VI

Osteria Platzegg - San Michele BZ

Rimulas - Voghera PV

Rosmarino - Genova GE

Sa Mandra - Alghero SS

Salotto sul Mare - Terrasini PA

Stella - Casaglia PI

Vecchio Porto - Villa San Giovanni RC

Delusi dodici ristoranti, che in alcuni casi hanno completamente perso la stella, ed in altri sono passati da due ad una.