Al via stasera il tour dei Pinguini Tattici Nucleari da Venezia: info e scaletta

Parte stasera, 7 Luglio 2023 alle ore 21 dal Parco San Giuliano Porta Rossa di Venezia Mestre il tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari. La band capitanata da Riccardo Zanotti, che lo scorso anno ha pubblicato il nuovo album “Fake News”, farà tappa nei principali stadi italiani per tutta l’estate.

Il concerto prenderà il via alle ore 21, almeno a giudicare dalle informazioni diffuse dagli organizzatori, ma di seguito proponiamo gli orari d’ingresso:

Ingresso prato gold package: ore 14

Ingresso prato: ore 14:30

Apertura biglietteria (Via Orlanda): ore 14:30

Ritiro gadget prato gold package: ore 10

Nessuna informazione ufficiale sulla scaletta, trattandosi della così detta “data zero” del tour che nelle settimane successive farà tappa anche a San Siro e lo Stadio Olimpico di Roma, tra gli altri. Riccardo Zanotti e la sua band hanno invitato i fan a non fare affidamento sulle setlist che circolano sul web in quanto fake. Tuttavia, nelle scorse settimane ha preannunciato che durante il tour sarà eseguita “Giulia” per la prima volta dal vivo.

Prevedibile comunque che i Pinguini eseguano quelli che sono i loro principali successi, inclusa Ringo Starr, Ridere, Giovani Wannabe, Scrivile Scemo, Ricordi, Coca-Zero e la nuova Rubami La Notte che è già in radio da qualche settimana.