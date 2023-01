Stare seduti per troppo tempo fa male alla salute ma basta poco per rimediare

La vita di molte persone è fatta di un semplice ciclo: casa, lavoro, casa. Ogni mestiere giunge con i suoi rischi, persino quelli in cui si sta seduti per molto tempo: una seduta prolungata fa male alla salute e lo dimostrano molti studi. Fortunatamente, questi confermano anche che basta poco per alleviare parte del rischio di questo stile di vita.

Uno studio pubblicato sulla rivista dell'American College of Sports Medicine e ripreso dalla CNN ci fa tirare un sospiro di sollievo: è vero che stare seduti per troppo tempo può aumentare il rischio di malattie croniche come diabete, malattie cardiache e alcuni tipi di cancro, e non esistono delle linee guida effettive per chiarire quanto tempo si può rimanere fermi su una sedia d’ufficio.

Con il passare degli anni sono stati misurati sempre più indicatori di salute per studiare la combinazione giusta di lavoro e attività fisica; eppure, non è ancora così semplice definirla. Per il momento, il consiglio degli esperti è solo uno: concedersi cinque minuti di camminata ogni mezz'ora per diminuire l’aumento del rischio di emersione delle suddette malattie croniche.

Keith Diaz, autore principale dello studio e assistente professore di medicina comportamentale presso il Columbia University Medical Center, ha dichiarato: “Probabilmente sappiamo da circa un decennio ormai che stare seduti aumenta il rischio per la maggior parte delle malattie croniche e aumenta il rischio di morte prematura. […] Ci sono così tanti di noi che conducono stili di vita inattivi o basati sulla posizione seduta o hanno lavori basati sulla posizione seduta. Stare seduti è un rischio professionale e un dipendente sano è un dipendente più produttivo”.

Alcuni ritengono che i cosiddetti standing desk, ovvero i tavoli che si alzano per permettere di lavorare in piedi, aiutino, ma non è propriamente vero: “Temo che le persone abbiano questa falsa sensazione di essere in buona salute perché usano questa scrivania, e forse in realtà non stanno molto meglio”, afferma Diaz. Insomma, se anche voi temete le ripercussioni del lavoro sedentario, meglio fidarsi del parere degli esperti.

Tra l’altro, sapevate che camminare 30 minuti al giorno riduce il rischio di ipertensione arteriosa?