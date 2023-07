Starbucks sbarca a Bari: il primo store aprirà il 26 Luglio 2023

Starbucks è pronto a sbarcare anche a Bari. Il colosso americano infatti ha comunicato la data di apertura dello store di Via Argiro, 112, nello stesso locale che aveva già ospitato Dmail.

La data d’inaugurazione da cerchiare sul calendario è mercoledì 26 Luglio, quando i presenti e turisti potranno iniziare a godere della platea di caffè e dolci offerte da Starbucks.

Le prime indiscrezioni, come riportato dal quotidiano Dissapore, erano emerse qualche mese fa quando il colosso Percassi che gestisce il franchising Starbucks in Italia aveva pubblicato un annuncio di lavoro per baristi ed assistant store manager per un punto vendita a Bari. “Probabilmente conosci Starbucks e le sue iconiche bevande, ma sai cosa significa lavorare in uno dei suoi negozi e cosa ti potrebbe offrire?” si leggeva nell’annuncio di lavoro dove si leggeva che lavorare per Starbucks “significa fare parte di una grande squadra di partner presente in tutto il mondo che crea momenti di connessione con i nostri clienti ogni giorno”.

Lo store dovrebbe essere caratterizzato da un bancone lungo con vetrina con isola centrale e sedute singole, mentre i posti a sedere dovrebbero essere una trentina.

Dopo l’apertura della Roastery a Milano di qualche anno fa, Starbucks ha ampliato la propria presenza nel nostro paese e proprio di recente ha aperto uno store a Firenze.