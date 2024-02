Sì, Starbucks ha lanciato un nuovo caffè che sa di pancetta di maiale

Se non vi è bastata la nuova Coca-Cola Spiced e siete alla ricerca di sapori esotici, inusuali o persino strani, ci penserà Starbucks a spiazzarvi del tutto: in occasione del Capodanno lunare cinese, la compagnia ha lanciato la sua ultima creazione.

Si chiama Abundant Year Savory Latte e sarà servito in 25 punti vendita Starbucks Reserve nel territorio cinese per celebrare l'Anno del Drago.

La sua particolarità? Diciamo che se siete degli appassionati di espresso o comunque non siete dei fan del caffè di Starbucks, esiste una buona probabilità che possa farvi orrore. Se amate le sorprese, soprattutto per il palato, preparatevi al suo sapore decisamente inusuale, dato che la bevanda promette di sapere di latte, caffé e... salsa di maiale Dong Po, piatto tipico preparato con pancetta brasata.

A completare la bevanda, petto di maiale in chips per un'esperienza di certo unica nel suo genere e che viene descritta "dal sapore dolce e salato a celebrazione del tradizionale Capodanno lunare".

Come se non bastasse, pare che la bevanda stia riscuotendo un discreto successo in Cina, dove il rischio tutto esaurito sembra essere dietro l'angolo. La bevanda sarà servita fino al 26 febbraio 2024, a meno che - alla luce dei risultati - Starbucks non decida di farle varcare i confini...