Starbucks lancia in Italia la nuova linea di caffè all'olio d'oliva Oleato nata in Sicilia

Starbucks lancia in Italia la sua nuova linea Oleato, che essenzialmente altro non è che caffè infuso di olio d’oliva. Le bevande sono disponibili da oggi 22 Febbraio 2023 nel nostro paese in tre opzioni.

I clienti che affolleranno gli store di Starbucks sparsi sul territorio nazionale potranno scegliere tra caffè latte, espresso shakerato con ghiaccio e caffè freddo (cold brew).

Le nuove miscele sono composte dall’Arabica Starbucks emulsionata con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva spremuto a freddo.

Oleato (nome nato dal gioco di parole tra “oliva” in latino ed “oliato” in italiano) è nato proprio in Italia. Il CEO Howard Shultz infatti durante le sue vacanze in Sicilia ha apprezzato l’usanza mediterranea di bere un cucchiaio di olio d’oliva ogni giorno ogni mattina. Nel suo soggiorno ha preso familiarità con tale uso ed in poco tempo ha iniziato a bere un cucchiaio d’olio insieme al suo caffè mattutino: da qui è nata l’idea di mixarli e metterli insieme in un’unica bevanda.

Parlando alla CBNC, l’amministratore delegato ha affermato che le bevande Oleato hanno un “sapore burroso vellutato, molto delizioso e quasi cremoso” che estende l’aroma del caffè.

