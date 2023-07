Star Wars torna in questo splendido set LEGO su Ghost e Phantom II

Inizialmente apparso sullo store di un rivenditore autorizzato australiano, è ora disponibile anche sul portale italiano di LEGO un nuovo, splendido set da collezione dedicato al leggendario franchise di Star Wars.

Con il numero 75357 e un prezzo al dettaglio di 169,99 euro, è già possibile prenotare il nuovo kit dedicato a Ghost e Phantom II, in attesa dell'uscita di Star Wars: Ashoka, ma scendiamo un po' più nel dettaglio. In totale si parla di 1394 pezzi, necessari per assemblare le due navi con i mattoncini più amati del mondo.Nel set sono inclusi ben cinque personaggi, tra cui Hera Syndulla, il tenente Beyta, il primo ufficiale Hawkins, Jacen Syndulla e un droide C1-10P.

Il Ghost è completamente dinamico, con due shooter a molla, portelli apribili e cabine di pilotaggio che possono ospitare le figure del set. La Phantom II, invece, può ospitare una figure nella cabina. Il Ghost misura 34 x 26 centimetri per un'altezza di 12. Si tratta chiaramente di un set giocattolo, consigliato per un pubblico di almeno 10 anni, che però non mancherà di attirare l'attenzione dei collezionisti; a questo proposito, ricordiamo che per gli appassionati più grandi è da poco uscito anche un nuovo set LEGO dedicato all'X-Wing Starfighter, dinamico, di dimensioni generose e con quasi 2000 pezzi da assemblare.