Star Wars - L'Impero Colpisce Ancora in concerto in Italia: quattro date in Italia

Per la prima volta in Italia, arriva il concerto “Star Wars - L’Impero Colpisce Ancora”, imperdibile per gli appassionati dell’iconico film con la compianta Carrie Fisher.

Complessivamente il cineconcerto arriverà in Italia con quattro date e sei repliche in scena al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 4 maggio alle ore 20:30, in occasione dello Star Wars Day, e domenica 5 maggio alle ore 15 e 19:30. Per quanto riguarda, Roma, l’appuntamento è in programma all’Auditorium Conciliazione sabato 11 maggio alle ore 20:30 e domenica 12 alle ore 15 e 20:30.

Per quanto riguarda i biglietti, sono disponibili in vendita su Ticketone da oggi 19 Febbraio 2024 con la promo early bird in sconto fino al 29 Febbraio 2024 attraverso questo indirizzo.

Il direttore d’orchestra sarà Ernst Van Tiel, che ha già diretto varie orchestre olandesi come la Radio Philarmonic e la Metropole Orchestra.

“Due anni fa abbiamo portato il primo capitolo della serie a Roma ed è stato un trionfo”: ricorda Marco Patrignani, fondatore dell’Orchestra Italiana del Cinema. “Da allora ci hanno continuamento chiesto di tornare con gli episodi successivi. Quindi eccoci qua, il momento è arrivato, saremo ancora una volta a Roma e per la prima volta a Milano”.

“Star Wars L’Impero Colpisce Ancora In Concerto” è realizzato su licenza ufficiale Disney Concert. Il main sponsor del Roma Film Music Festival è Unipol Gruppo.