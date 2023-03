Stanotte torna l'ora legale: lancette indietro o avanti?

Ci siamo: stanotte torna l’ora legale. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine negli scorsi giorni, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 Marzo 2023 si tornerà all’ora legale che garantirà dei vantaggi importanti.

Alle due di notte le lancette si dovranno spostare in avanti di sessanta minuti. Tutto ciò si tradurrà in un’ora in meno di sonno ma in giornate più lunghe e più luce naturale da sfruttare fino al 29 Ottobre 2023, ovvero il giorno in cui tornerà l’ora solare.

Secondo le stime, il sistema che ci prepariamo a riabbracciare in sette mesi comporta un risparmio considerevole di energia elettrica e dal 2004 al 2022 sono stati risparmiati 10,9 miliardi di kWh, con benefici ambientali importanti quantificati in circa 200mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in meno nell’atmosfera.

Più volte negli ultimi anni abbiamo parlato della possibile abolizione di questi cambi. In Europa ci si è interrogati se fosse il caso di scegliere tra ora legale o solare per tutto l’anno, ma la consultazione si è conclusa con la decisione della Commissione Europea di dare libertà ai singoli Stati di scegliere una volta per tutte quale registro applicare.

Ovviamente sui dispositivi elettronici non sarà necessario modificare nulla, dal momento che essendo collegati ad internet si aggiorneranno in automatico.