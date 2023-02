Stanchi delle hit e della musica di oggi? Rewind vi porta indietro nel tempo

Se siete tra quelli che sono stanchi delle classifiche musicali attuali, e che proprio non riuscite ad ascoltare la musica contemporanea, non potete fare a meno di Rewind.

Si tratta di un’app disponibile gratuitamente su iOS ed Android, sviluppata da un dipendente TIDAL che sostanzialmente permette di viaggiare nel tempo attraverso le classifiche musicali dal 1960 al 2010, per permettere di scoprire i brani che hanno fatto la storia e capire l’evoluzione dlele hit.

“Come sarebbe se aprissi la tua app musicale preferita nel 1991? O il 1965?” è la domanda presente nella descrizione dell’app. “Quali sono i maggiori successi del momento? Chi sono i migliori artisti o quelli emergenti?”.

Ad esempio, non vi stupirà scoprire che tra le canzoni più ascoltate del 1991 figura “(Everything I Do) I Do it For You” di Bryan Adams, oppure “Losing My Religion” dei R.E.M. Chiaramente, non è possibile ascoltare direttamente da Rewind le varie canzoni e lo sviluppatore ha inserito un pulsante che vi rimanda direttamente a TIDAL.

“Sono sempre stato interessato a capire come come la musica sia cambiata nel tempo” afferma il creatore che evidenzia come “Rewind è una capsula del tempo di tutta la musica, gli artisti e i grandi eventi in un unico posto. L’app offre un nuovo modo di scoprire nuova musica antica basata su epoche storiche con un pizzico di nostalgia”.

Per stare al passo con i tempi, è stato anche sfruttato ChatGPT per scrivere delle brevi recensioni degli album musicali, mentre la funzione “Weekly Discover” ha sfruttato l’IA per comporre i vari mixtape

Si tratta di un’applicazione ideale per coloro che vogliono fare un tuffo nel passato, indipendentemente dall’età e dai propri generi preferiti.