STAMM vince il Zalando Sustainability Award durante la Copenhagen Fashion Week

Zalando ha annunciato nel corso della Copenahegen Fashion Week 2023 il vincitore dello Zalando Sustainability Award. Si tratta di STAMM, un marchio che si è contraddistinto per l’uso di materiali sostenibili come la piuma d’oro riciclata ed il Khadi indiano.

STAMM riceverà un premio da 20mila Euro ed avrà l’opportunità di sviluppare con Zalando una collezione esclusiva per sfruttare le soluzioni di design più sostenibili in termini di materiali, processi produttivi, tecnologia e tracciabilità. Tutti i prodotti della collezione autunno/inverno 23 di STAMM, presentata durante la Copenhagen Fashion Week, saranno disponibili su Zalando.

“Essere scelti come vincitori dello Zalando Sustainability Award è magico e motivante. È la celebrazione di un marchio giovane guidato dall’innovazione, dalla diversità e dall’espressione estetica con una mentalità consapevole. Siamo onorati e orgogliosi di far parte di una piattaforma così importante e utile e di avere l’opportunità di entrare in contatto con i leader del settore. La vittoria di questo premio ci permetterà di espandere il nostro network e di continuare a lavorare per introdurre cambiamenti positivi. Spero anche di ispirare altre realtà a creare con uno scopo e a credere nella condivisione internazionale” ha dichiarato Elisabet Stamm, creative director di STAMM.

Lena Sophie Röper ha affermato che a colpire è stata “l’artigianalità e i ricami dei modelli in pelle, così come la complessa costruzione dei piumini, sono stati un punto di forza. Non vediamo l’ora di lavorare con STAMM per creare una capsule collection che esplori soluzioni di design alternative e idee innovative”.

Il secondo classificato è invece Selam Fessahaye, che è stato scelto acclamato dalla giuria per l’ampia gamma di materiali, stili e competenze tecniche. Terzo TG Botanical, elogiato per artigianialità, uso di materie prime naturali e la produzione locale.