St. John: ecco il paradiso caraibico dove Oppenheimer trascorse i suoi ultimi anni

Finalmente ci siamo: Oppenheimer è arrivato al cinema anche in Italia, a diverse settimane di distanza dalla release negli Stati Uniti. Proprio il film di Christopher Nolan ha fatto schizzare alle stelle la fama di un'isola quasi disabitata nelle Isole Vergini Americane, nel bel mezzo dei Caraibi. Perché?

L'atollo in questione è quello di St. John, una delle mete più amate da Robert Oppenheimer, specie dopo l'invenzione della bomba atomica. Stando a quanto riporta BBC Travel, il fisico statunitense avrebbe trascorso nelle Isole Vergini Britanniche gran parte dei suoi ultimi anni, forse anche per "scappare" dalle conseguenze morali e politiche della creazione della Bomba.



Stando a quanto riporta Kai Bird nel suo saggio "American Prometheus", una biografia di Oppenheimer da Premio Pulitzer, "nel 1945, dopo lo sgancio della bomba americana su Hiroshima e Nagasaki, Oppenheimer venne visto come un eroe nazionale. Nel 1954, però, egli divenne improvvisamente un reietto e sparì dalla vita del Paese fino alla sua morte, nel 1967". Gran parte di questi ultimi anni, dunque, venne vissuta dal fisico proprio sull'isola di St. John.



Nato e cresciuto nell'Upper West Side di Manhattan, Oppenheimer usava St. John come "rifugio" per sfuggire all'opinione pubblica e alla politica americana, sia prima che dopo lo sgancio della bomba. L'isola intera era più piccola della "sua" Manhattan e, nel 1954, era essenzialmente priva di telefoni e di rete elettrica: le strade non erano mai state asfaltate e i mezzi di trasporto più utilizzati erano gli asini. Il primo bar venne aperto solo nel 1956. Un posto perfetto per chi voleva fuggire dal mondo, insomma.



"La ragione per cui Oppenheimer veniva a St. John è che l'isola era uno 'stagno'", spiega David W. Knight Sr., uno storico delle Isole Vergini che, nella sua vita, è stato amico personale della famiglia Oppenheimer e persino custode del loro cottage nelle Isole Vergini Americane: "qui nessuno poteva infastidirlo, perché nessuno sapeva chi fosse o, semplicemente, non era interessato a lui. Nemmeno l'FBI riusciva a tenerlo sotto controllo, qui a St. John".