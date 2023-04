Niente squat e stacchi: ecco il programma di allenamento per le gambe di The Rock

Solo qualche giorno fa The Rock aveva pubblicato qualche consiglio per allenare petto e dorso. Oggi, l’ex wrestler della WWE è tornato sul suo account Instagram con un altro consiglio d’allenamento, questa volta riguardante le gambe.

Nel post l’attore di Black Adam ha rivelato che ultimamente ha modificato la routine dall’allenamento per i muscoli inferiori, che allena due volte a settimane e non una. Il programma prevede un giorno di work out leggero ed una sessione più intensa: solitamente tali sessioni le tiene il mercoledì e la domenica.

La scheda è composta da un superset di Leg Extension e Leg Curl con 4 serie da 24, seguite da 2 drop set fino al cedimento. A dispetto di quanto si possa credere, quindi, The Rock non allena le gambe nè con lo squat, tanto meno con le gambe, ma si affida ad un esercizio di isolamento come il leg extension per allenare i quadricipiti: molti personal trainer prediligono questo esercizio dal momento che dà un pump importante ai muscoli delle gambe, a differenza di squat, stacchi, affondi e step up che si focalizzano sull’esplosività e la forza.

A favore del leg extension gioca anche il fatto che non sottopone le articolazioni a troppo stress.