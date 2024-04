Quali sono le squadre di calcio più tifate in Italia nel 2024? La classifica

Un sondaggio realizzato da Demos e pubblicato su Repubblica ha scattato la fotografia delle squadre di calcio più tifate in Italia nel 2024. Le sorprese sono ben poche, e rispecchiano a pieno ciò che si può captare sui social e nei bar.

Tra gli intervistati il 32% si è dichiarato tifoso della Juventus, una percentuale in crescita rispetto al 29% del 2023, ma in calo dal 34% del 2016, per ragioni che però non sono state raccontate. In merito alla diffusione territoriale dei tifosi juventini, la fotografia scattata da Demos osserva come non ci sia un territorio di particolare rilevanza: i supporter bianconeri sono sparsi su tutto lo Stivale, soprattutto nel Nord Ovest intorno a Torino, ma anche in altre regioni del Nord e del Centro oltre che del Sud.

A pari percentuale, seguono la Juventus, Inter e Milan con una percentuale del 15% ciascuna. Le due milanesi però sono in calo rispetto al 16 e 17% del 2023.

In top 5 anche Napoli e Roma, rispettivamente al 10% e 7%: in calo a sorpresa dell’11% i partenopei, nonostante lo Scudetto vinto lo scorso anno, mentre crescono del 6% i giallorossi.

Come osservato nello studio, le tre “strisciate” rappresentano il 62% dei tifosi complessivi italiani, e restano le compagini con più tifose del nostro paese.

Xiaomi Robot Vacuum S12, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Na è uno dei più venduti oggi su