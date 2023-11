Spotify Wrapped 2023: Taylor Swift è l'artista più ascoltata del mondo, in Italia è Sfera

Con la pubblicazione dello Spotify Wrapped 2023, Spotify ha anche comunicato la lista degli artisti più ascoltati a livello mondiale e nelle singole regioni. La prima posizione globale non stupisce: è Taylor Swift più ascoltata del mondo con oltre 26 miliardi di stream, e la popstar ha voluto celebrare questo traguardo pubblicando su Spotify “You’re Losing Me (From The Vault)”.

La top 10 degli artisti più ascoltati a livello mondiale è la seguente:

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana Del Rey

Di seguito invece la top 10 delle canzoni più ascoltate del mondo nel 2023:

Flowers - Miley Cyrus Kill Bill - SZA As I Was - Harry Styles Seven (Feat Latto) - Jung Kook Ella balla Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma Cruel Summer - Taylor Swift Creespin - Metro Boomin, The Weend, 21 Savage Calm Down - Rema, Selena Gomez Shakira: Brzp Music Session, Vol 53 - Bizzarap, Shakira Anti-Hero - Taylor Swift

Per quanto riguarda gli album più ascoltati del mondo, invece, la top 10 è composta in questo modo:

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Midnights - Taylor Swift SOS - SZA Starboy - The Weeknd Mañana será bonito - KAROL G One Thin At A Time - Morgan Wallen Lover - Taylor Swift HEROES & VILLAINS - Metro Boomin GENESIS - Peso Pluma Harry’s House - Harry Styles

Guardando all’Italia, il 2023 si conferma ancora una volta un anno all’insegno della musica rap: l’artista più ascoltato è stato Sfera Ebbasta che di recente ha pubblicato X2VR, seguito da Geolier, Lazza, Shiva e Gué.

Di seguito la top 10 degli artisti più ascoltati in Italia:

Sfera Ebbasta Geolier Lazza Shiva Guè Tedua Marracash Pinguini Tattici Nucleari Capo Plaza thasup

Brani più ascoltati in Italia:

Cenere - Lazza

Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè) - Finesse

Vetri neri - Ava, Anna e Capo Plaza

Come vuoi - Geolier

Quevedo: Bzrp Music Sessions, vol. 52 - Bizarrap e Quevedo

Hoe (feat. Sfera Ebbasta) - Tedua e Sfera Ebbasta

X Caso (feat. Sfera Ebbasta) - Geolier e Sfera Ebbasta

Il male che mi fai (feat. Marracash) - Geolier e Marracash

Supereroi - Mr. Rain

Tango - Tananai

Album più ascoltati in Italia:

Il coraggio dei bambini - Geolier SIRIO - Lazza La Divina Commedia - Tedua Milano Demons - Shiva Fake News - Pinguini Tattici Nucleari c@ra++ere s?ec!@le - Thasup Materia (prisma) - Marco Mengoni Madreperla - Guè Rave, eclissi - Tananai 10 - Drillionaire

Gli italiani più ascoltati all’estero sono ovviamente i Maneskin, seguiti dai Meduza e Ludovico Einaudi. Laura Pausini è sesta.