Lo spot di Natale più bello del 2023 l'ha realizzato un pub, ed è costato 700 Sterline

Natale è storicamente il periodo in cui i principali brand investono gran parte del loro budget pubblicitario per la realizzazione di spot che, spesso e volentieri, sono costati anche centinaia di migliaia di Dollari. Quello che è già stato battezzato “lo spot di Natale più bello del 2023” però è costato solo 700 Sterline.

Girato con il cellulare, è stato realizzato da un pub irlandese e grazie alla profondità del messaggio contenuto al suo interno ha già ottenuto milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok.

Protagonista è un anziano, Martin McManus, 73enne membro di un gruppo teatrale locale, ed altri due attori della zona, Meagan Daley, Alex Middlemass ed il cane Missy.

McManus veste i panni di un anziano signore che, come purtroppo capita a migliaia di suoi coetanei, si ritrova da solo nel giorno di Natale mentre gli altri festeggiano insieme alle famiglie. Triste e sconfortato, si reca al cimitero per deporre dei fiori su una tomba e poi prosegue facendo una passeggiata venendo ignorato da tutti coloro che incontra, come se fosse trasparente o invisibile. Sconfortato, decide di entrare nel Charlie’s Bar di Enniskillen, uno storico pub irlandese aperto nel 1944, dove si trova di fronte il classico scenario dei pub irlandesi: del fuoco scoppiettante nel camino, ed una birra. Lo scenario cambia proprio perchè riceve un benvenuto festoso ed allegro e perchè incontra una giovane coppia con il loro cagnolino che fa subito amicizia con lui.

A rendere magico il tutto la splendida “People Help the People” della talentuosa cantante e musicista britannica Birdy.

“Il Natale può essere un momento di giocia per alcuni e molto difficile per altri. Una cosa è certa: riceverai sempre un caloroso benvenuto quando varcherai le nostre porte. Saremo aperti il giorno di Natale, quindi se sei solo durante le festività, vieni a fare due chiacchiere con noi” è il messaggio che accompagna il video sulla pagina Instagram del pub.