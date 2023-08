Lo Sponz Fest di Vinicio Capossela compie 10 anni: programma, ospiti e concerti

Fresco di pubblicazione di “Tredici Canzoni Urgenti”, che ha già ricevuto diversi riconoscimenti, Vinicio Capossela ritorna con il suo Sponz Fest, il festival da lui ideato che quest’anno spegne un candeline.

Gli organizzatori, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook dello Sponz, hanno diffuso tutti i dettagli su questa undicesima edizione che andrà in scena dal 20 al 27 Agosto 2023 in Alta Irpinia, e che culminerà con il concerto finale che Vinicio Capossela terrà nella sua Calitri. Tutti gli eventi sono completamente gratuiti, ad eccezione delle serate di venerdì 25 e sabato 26 Agosto 2023 per cui bisogna acquistare i biglietti tramite il link dedicato.

Il programma completo è disponibile direttamente nella pagina dedicata sul sito web dello Sponz Fest. Tra gli ospiti del concertone finale di Vinicio Caposssela, in programma alle ore 20 di sabato 26 Agosto a Calitri, troviamo Samuele Bersani, Margherita Vicario, Paolo Rossi, Sir Oliver Skardy, Christopher Wonder e Daniel Melingo. Ad accompagnare Vinicio ed i Rolling Sponz Review ci saranno Victor Herrero, Andrea Lamacchia, Alessandro “Asso” Stefana, Raffaele Tiseo, Peppe Leone, Mariachi Tres Rosas

Venerdì 25 Agosto 2023 a Calitri sono previste le esibizioni di Skiantos, Nino Frassica e band, Orchestrina di Molto agevole, Violini di Santa Vittoria, Banda della Posta, Mintcho Garrammone, A Cun’versazion, Tonuccio Corona e Trio Ristoccia.