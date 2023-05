"Splash" di Colapesce Dimartino spopola in Corea: ecco la versione K-Pop

Un mix tra Il Volo e la versione originale di Colapesce Dimartino, che l’hanno presentata al Festival di Sanremo 2023. Stiamo parlando della versione di “Splash” proposta da tre artisti coreani durante il programma “Phantom Singer”, ormai giunto alla quarta edizione.

Come si può vedere dal video presente in calce, la canzone è stata eseguita da tre interpreti sudcoreani, in una versione simile alle tracce proposte da “Il Volo”. I tre artisti hanno cantato in italiano, e la TV che trasmette il programma - JTBC - ha anche inserito dei sottotitoli del testo in italiano e la loro traduzione in coreano.

Anche Colapesce ha ripreso il video sulla propria pagina Facebook, evidentemente soddisfatto per il riscontro ottenuto da “Splash!”, che è stabilmente in radio sebbene siano passati ormai diversi mesi dal Festival di Sanremo vinto da Marco Mengoni.

Subito dopo la kermesse musicale, è arrivato nei cinema “La Primavera della Mia Vita”, il film dei cantautori siciliani. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla recensione di La Primavera della Mia Vita pubblicata nella sezione cinema.

Se però siete curiosi sulla cultura coreana, vi rimandiamo al nostro speciale che spiega perchè la cultura coreana ci piace così tanto.