Spiderman o cuore? Patta presenta la nuova maglia pre-match del Barcellona

Il popolare marchio olandese Patta, famoso per i prodotti streetwear, ha presentato la nuovissima maglia pre-match per la stagione 2023/24 del Barcellona, che il prossimo anno festeggerà 125 anni di storia.

Come si può vedere nel post Instagram che trovate in calce, la maglia è caratterizzata dagli iconici colori della squadra Catalana, ma l’estetica è differente rispetto al pattern “classico” a cui siamo abituati. Patta spiega che la texture vuole essere un omaggio alla passione dei tifosi della squadra allenata da Xavi, che viene rappresentata da linee che a molti ricordano Spiderman, ma che vogliono rappresentare il sangue che scorre nelle vene: al centro è presente, proprio in concomitanza del logo del Barcellona, un cuore da cui partono le arterie blaugrana.

“La tela creativa di questo progetto rende omaggio alla nostra stessa essenza, riflettendo il DNA, la passione e l'amore che definiscono i veri appassionati di calcio. "Barca-blood", un elisir metaforico, che scorre nelle vene dei fan di tutto il mondo, unendoci in una sinfonia di Blu e Rosso. Il Blaugrana non è solo una combinazione di colori; è uno spirito e un'eredità. Siamo Culers del Món, una comunità globale unita dal nostro amore per l'FC Barcelona. La nostra devozione a questo club ci spinge avanti in questo straordinario viaggio di collaborazione. Questa collezione non riguarda solo il calcio; si tratta di un battito cardiaco condiviso, pulsante d'amore per il gioco e per il club che ci unisce tutti” spiega Patta.

La collezione FC Barcelona x Patta Culers del Món sarà disponibile dalle ore 13 di Venerdì 13 Ottobre nei Chapter Store di Patta ad Amsterdam, Londra e Milano. Il 16 Ottobre invece sarà lanciata la maglia con lo sponsor Spotify.

Qualche settimana fa, Nike e Patta avevano lanciato le nuove TN Air Max Plus a tema Barcellona.