Le migliori spiagge del Veneto: le Bandiere Blu 2022 della regione

Continua il nostro viaggio nelle Bandiere Blu 2022, in attesa dell'annuncio delle spiagge che si aggiudicheranno la preziosa certificazione nel 2023. Dopo avervi spiegato quali sono le spiagge da non perdere in Liguria, vi proponiamo oggi la lista dei migliori lidi della regione Veneto.

Prima di iniziare, se volete, potete dare un'occhiata alla lista completa delle Bandiere Blu 2022, che abbiamo pubblicato nel mese di febbraio. La lista, ovviamente, resta in vigore fino alla pubblicazione dell'elenco delle Bandiere Blu 2023, che dovrebbe avvenire in tempo per la stagione estiva, indirizzando i turisti italiani (e quelli stranieri che vogliono raggiungere i nostri lidi) verso le località migliori del Paese.



In Veneto, il programma Bandiera Blu comprende una decina di spiagge divise tra le province di Rovigo e di Venezia. A Rovigo, in particolare, abbiamo le spiagge di Porto Tolle e di Rosolina. A Porto Tolle, in particolare, vengono consigliate dal censimento della FEE i lidi di Barricata, Boccasette e Conchiglie, mentre a Rosolina ottengono la prestigiosa certificazione Albarella Centro, Albarella Capo Nord, Albarella Centro Sportivo e Rosolina Mare.

In provincia di Venezia, invece, le Bandiere Blu sono molto più numerose. Partiamo dal Lido di Venezia e da Alberoni, entrambe nel Comune di Venezia: il capoluogo veneto, infatti, non è solo un centro perfetto per gli amanti dell'arte, della storia e della cultura, ma anche per chi desidera trascorrere una vacanza estiva all'insegna del relax.



A seguire, poi, abbiamo ben quattro spiagge a Caorle e una a Eraclea, entrambe rinomate località di villeggiatura estive: esse sono Brussa, Porto Santa Margherita, Ponente e Duna Verde a Caorle e Eraclea Mare nel Comune omonimo. Una sola Bandiera Blu per un'altra destinazione di grande popolarità, Jesolo, il cui Lido si aggiudica il riconoscimento della FEE.

A pochi chilometri da Jesolo abbiamo poi il Lido di Cavallino Treporti, altra Bandiera Blu del Veneto. Chiudono l'elenco, infine, anche Bibione, presso San Michele al Tagliamento, e il lido Sottomarina di Chioggia.