Le spiagge da non perdere in Trentino: tutte le Bandiere Blu 2023 della regione

Sono 10 le Bandiere Blu assegnate quest'anno alla regione montana del Trentino Alto Adige, confermando per il 2023 le località lacustri premiate l'anno scorso.

Il riconoscimento attribuito dalla FEE (Foundation for Enviromental Education) va in particolare ai laghi di Roncone, Levico, Caldonazzo, Serraia, Piazze, Lavarone ed Idro. Il Trentino Alto Adige si posiziona così al decimo posto della classifica nazionale (considerando le 19 bandiere ottenute a pari merito dalle regioni Campania e Toscana), incastrato tra il Lazio con 11 bandiere e l'Emilia Romagna con 9.

Ecco dunque le spiagge selezionate, tutte collocate nella provincia di Trento:

Levico Terme - Spiaggia di Levico Calceranica al lago - Alle Barche/Al Pescatore/Riviera

Lavarone - Lido Marzari

Caldonazzo - Lido/Spiaggetta

Tenna - Spiaggia di Tenna

Pergine Valsugana - San Cristoforo

Baselga di Pinè - Spiaggia Lido, Alberon, Bar Spiaggia

Bedollo - Località Piazze Bondone - Porto Camarelle

Sella Giudicarie - Spiaggia Roncone

Ricordiamo che la Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato da 37 anni dalla FEE (Foundation for Environmental Education), organizzazione non-governativa e no-profit con sede in Danimarca che ogni anno premia le località turistiche balneari che rispettano i criteri di gestione sostenibile del territorio in termini di qualità delle acque e dell'ambiente circostante, della gestione dei rifiuti, dei criteri di accessibilità per persone disabili e dell'adeguata gestione di servizi e sicurezza come la presenza di personale di salvataggio, attrezzature di primo soccorso, piani di emergenza in caso di inquinamento ambientale, fonti di acqua potabile presenti e tanti altri parametri. Per saperne di più sulla questione, ecco le nuove Bandiere Blu 2023 appena assegnate.