Le spiagge da non perdere in Toscana: le Bandiere Blu 2022 della regione

La regione Toscana presenta un'enorme varietà di località marittime, attrezzate per soddisfare ogni genere di esigenza. Ma quali sono le spiagge più belle e pulite elette Bandiera Blu nel 2022? Ecco le migliori località per godersi un tuffo in un mare cristallino...

In provincia di Grosseto non potete perdervi Castiglione della Pescaia con Rocchette/Roccamare, Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, la Spiaggia Pian D'alma, Casetta Civinini-Piastrone, Punta Ala, Levante/Tombolo, Principina a Mare. Poi Marina di Grosseto e Follonica con la Spiaggia Litorale

In provincia di Livorno sono numerose le località che meritano un attento approfondimento. Parliamo di: Marciana Marina con La Fenicia, Re di Noce, La Marina. A Livorno i Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma. C'è poi Rosignano Marittimo con Castiglioncello, Vada, La Mazzanta. San Vincenzo: Rimigliano nord/sud, Principessa centro sud/ fosso delle prigioni/nord, San vincenzo Porto e Porto Sud/Conchiglia Fosso delle Rozze. L'attraente Piombino con il Parco naturale della Sterpaia. Castagneto Carducci con la sua Marina di Castagneto Carducci. Cecina con Marina e Le Gorette e Bibbona con Marina di Bibbona centro-sud.

A Lucca sono 4 le località prescelte: Pietrasanta con La Versiliana e Tonfano. Camaiore con il suo lido, Viareggio con l'immancabile Marina di Viareggio (Ponente/Levante) e Torre Del Lago Puccini. Infine Forte dei Marmi e Litorale.

A Massa-Carrara abbiamo Marina di Carrara Centro e Massa, con l'omonima Marina di Massa. Si chiude con Pisa che è stata inclusa con Marina di Pisa, Calambrone e Tirrenia.

Sicuramente un elenco vasto capace di fornire più di uno spunto in vista della prossima stagione balneare. La Toscana del resto ha un territorio marittimo affacciato per la totalità del lato occidentale sull'impetuoso Mar Tirreno, con una costa frastagliata che si estende per 633 km che comprende pianeggianti spiagge di sabbia dorata o miste sassi. Senza dimenticare le isole che ne compongono l'arcipelago: Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio, Giannutri e Formiche di Grosseto, con gli scorci da cartolina fatti di scogliere a picco sul mare, punteggiate dalla tipica vegetazione arbustiva, in grado di incantare anche i turisti più esigenti.

