Le spiagge da non perdere in Sicilia: tutte le bandiere blu 2022 della regione

La nostra "crociera" alla conquista delle Bandiere Blu (tutte le Bandiere Blu 2022 d'Italia) aggiusta la rotta verso l'isola più ampia del Mediterraneo: la Sicilia, che con i suoi 25.832,4 km quadrati è considerata la settima isola in Europa per estensione e la quarantacinquesima nel mondo, dopo l'isola di Timor, nell'arcipelago Malese.

Separata dall'Italia peninsulare dallo stretto di Messina (lungo 3 km) è detta anche Trinacria per la forma triangolare che la caratterizza. Rinomata per le bellezze naturalistiche, l'isola offre numerose spiagge selvagge e incontaminate, lidi attrezzati e numerose calette sicuramente in grado di soddisfare i gusti di un turismo diversificato.

Dalla parte nord con le province di Trapani, il capoluogo Palermo e poi Messina, scendendo a est verso Catania e poi più in basso ad Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, si affaccia totalmente sul mare, a eccezione della provincia di Enna. Ma quali sono le spiagge più belle della Sicilia? Ripassiamole insieme nell'attesa che esca la lista delle Bandiere Blu 2023.

Partendo dalla costa settentrionale da Castellammare del Golfo a San Vito lo Capo si estende la Riserva Naturale dello Zingaro che offre percorsi di encomiabile fascino direttamente a contatto con la flora e la fauna autoctona, ospitando anche cinque musei etnografici che raccontano l'intreccio della vita contadina e marinara del luogo. Di particolare interesse sono sicuramente le calette bianche e ciottolose, conosciute tra gli amanti dello snorkeling per la ricchezza dei fondali marini. Un punto di refrigerio cui è possibile soffermarsi durante il percorso da trekking della lunghezza di 7 km che compone il parco, in ordine: Cala Torre dell’Uzzo, Cala Marinella, Cala Beretta, Cala della Disa e Cala della Capreria.

A 30 minuti d'auto da Trapani bisogna sicuramente citare la celebre spiaggia di San Vito Lo Capo, una delle aree sicuramente più mainstream dell'intera isola, attrezzata con ombrelloni e lettini e costellata di numerosi punti di ristoro dove poter godere di un ottimo pasto vista mare, ma anche perfetta per praticare sport acquatici sullo sfondo di un paesaggio da cartolina (ma purtroppo spesso sovraffollata nel periodo estivo).

A Scopello, sempre in provincia di Trapani, c'è poi la più antica tonnara di tutta la Sicilia, edificata nel XIII sec. e dominata da due torri risalenti al 1200-1400, ma caduta in disuso negli anni Ottanta del '900. Rimane un affaccio sul mare caratteristico che offre un suggestivo panorama sulla baia coi suoi faraglioni.

Poco più a largo della costa sicula c'è Pantelleria, comune nel libero consorzio di Trapani, un isolotto di 80 km quadrati che offre un paesaggio esotico, grazie alle piante di fichi d'india, i capperi e i tipici dammusi, ovvero le casette in pietra di derivazione arabeggiante con tetti a volta. Da visitare sono sicuramente la Belata dei Turchi, chiamata così per la colata di lava che ne consente l'accesso al mare e le cale fatte di litorali rocciosi e bassi: Cinque Denti, Cottone, Gadir, Levante e Sataria con la sua volta in pietra pomice, in cui si dice che Ulisse incontrò la dea Calipso.

Con un traghetto è possibile raggiungere anche le isole Egadi: Favignana con la splendida Cala Rossa che deve il nome al sangue versato durante le guerre puniche e poi Levanzo e Marettimo, le principali.

Spostandosi a Palermo ci si imbatte poi nella spiaggia attrezzata di Mondello, incastonata tra i monti Pellegrino e Gallo, che offre una passeggiata di 1,5 km con il lungomare accompagnato da ville in stile liberty a conferire un'allure sofisticata.

A 67 km via mare è possibile raggiungere l'isola di Ustica, con numerose grotte che si aprono su coste alte e scoscese: Caletta dell'Acquario con la sua spiaggia nera che si perde in un mare blu cobalto o l'appartata e romantica spiaggia di Scoglitti per un turismo più "raccolto".

Messina è località pluripremiata per bandiere blu 2022: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva e Tusa, ma vi consigliamo anche di non perdervi Capo D'Orlando con San Gregorio che ispirò la canzone di Gino Paoli "Sapore di sale" e Testa di Monaco, totalmente immersa nella natura.

A 20 km nord della costa siciliana, all'altezza di Capo Milazzo, nel mar Tirreno meridionale si apre poi l'arcipelago delle Eolie. Di origine vulcanica comprende Lipari, Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Vulcano e Stromboli.

A Catania ci sono la spiaggia di Aci Trezza, una scogliera lavica con i mitologici faraglioni e Santa Tecla, con la sua ghiaia nera e il suggestivo dirupo a picco sul mare.

A Ragusa si può godere di alcune spiagge di sabbia dorata premiate bandiera blu, da Modica ed Ispica: tra Sampieri e Pozzallo Marina di Modica, luogo perfetto per praticare windsurf grazie alle forti folate di vento e Magnanuco. La spiaggia libera a prevalenza dune di Santa Maria del Focallo e poi nel comune di Pozzallo la spiaggia attrezzata di Pietre Nere e Raganzino.

Mentre in provincia di Agrigento (località premiata per le acque del Lido Fiori Bertolino e Porto Palo Cipollazzo a Menfi), lungo la costa di Realmonte, c'è la Scala dei Turchi, un'impressionante falesia dalle fattezze di una scalinata a picco sul mare. Dovuta all'erosione delle rocce argillose e calcaree che la compongono, è di un accecante bagliore bianco puro dovuto al materiale che la compone: la marna.

A Taormina c'è Isola Bella, accessibile tramite una scalinata e incorniciata da alte scogliere a picco sul mare, mentre a sud, verso Siracusa, si possono ammirare le spiagge di Fontane Bianche (chiamata così per le fontane naturali di acque dolci che sgorgano dai fondali e il colore bianco della sabbia) e Calamosche, all'interno della riserva di Vendicari. Nominata nel 2005 Spiaggia più bella d'Italia da Legambiente, è una piccola baia raggiungibile solo a piedi percorrendo un sentiero scosceso.

Delle 105 isole minori che circondano la Sicilia è impossibile, inoltre, evitare di nominare anche Lampedusa, nota soprattutto per i fatti di cronaca che la riguardano ma comunque capace di offrire splendide spiagge, come quella dei conigli che prende il nome dall'isolotto omonimo, raggiungibile a piedi via mare a causa del basso fondale marino e Lampione, nell'arcipelago delle isole Pelagie, il più meridionale d'Italia tanto da appartenere al continente africano, costituendo un raro caso di "arcipelago transcontinentale".

Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono le spiagge siciliane premiate bandiera blu nel 2022:

Agrigento:

Menfi - Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo

Messina:

Tusa - Spiaggia Lungomare , Alì Terme - Lungomare di Alì Terme, Roccalumera - Roccalumera, Lipari - Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda, Santa Teresa di Riva - Lungomare di Santa Teresa di Riva, Furci Siculo - Litorale

Ragusa:

Modica - Maganuco, Marina di Modica , Ispica - Santa Maria del Focallo, Ragusa - Piazza Malta e Piazza Torre, Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino

Siete interessati a una vacanza insulare? Scoprite anche le spiagge Bandiere Blu 2022 della Sardegna.