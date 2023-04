Le spiagge Bandiere Blu 2022 della Campania: le location da non perdere

Il nostro tour alla scoperta delle Bandiere Blu 2022 d'Italia si sofferma oggi sulla splendida costiera campana, che coi suoi quattro golfi di Gaeta, Napoli, Salerno e Policastro si affaccia per intero sul Mar Tirreno.

Dai litorali di sabbia dorata alla foce del Volturno e del Garigliano, passando per le selvagge falesie del Cilento, la costa campana offre scorci di encomiabile fascino, offrendo un'atmosfera suggestiva che ne racconta l'orgoglioso passato marittimo.

La penisola sorrentina è sicuramente tra le principali mete turistiche della regione: a cavallo tra il Golfo di Napoli, dove costituisce la costiera sorrentina da un lato e il golfo di Salerno dall'altro, con la splendida costiera amalfitana conosciuta per le caratteristiche cittadine di Positano, Amalfi (città dal profumo di limoni), Ravello e Atrani, il borgo più piccolo d'Italia, con soli 797 abitanti.

Ma anche le isole giocano un ruolo fondamentale per il turismo campano, con l'arcipelago flegreo che da Capo Miseno, la punta estrema della penisola, si spinge verso la vulcanica isola di Procida, a sua volta collegata all'isolotto di Vivara attraverso un ponte. Più ad ovest c'è Ischia che è la più grande delle isole campane, con le sue 103 fonti termali. All'estrema propaggine della collina di Posillipo, la naturalistica Nisida (dal greco “nesida” ovvero piccola isola), visitabile solo in parte.

E poi Capri, apprezzata per i suoi tre faraglioni chiamati "di terra", "di mezzo", "di fuori" e per la Grotta Azzurra: una cavità carsica che si apre nella zona sud-occidentale dell'isola ma anche meta glamour, ambita dalle celebrità che qui si riuniscono nella piccola Piazzetta, centro della vita locale, animata dai bar con gli affollati tavolini in vimini. Ma quali sono tutte le località Bandiera Blu 2022 della Campania? Scopriamole insieme!

In provincia di Napoli abbiamo:

Piano di Sorrento - Marina di Cassano

Vico Equense - Bikini, Scrajo Mare,Marina di Vico, Marina di Seiano Ovest Porto, Capo La Gala

Massa Lubrense - Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene

Sorrento - San Francesco/Marina Grande, Riviera di Massa

Anacapri - Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

A Salerno invece:

Ascea - Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

Ispani - Capitello

Agropoli - Lungomare San Marco, Spiaggia Libera Porto, Trentova, Torre San Marco, Licina

Pisciotta - Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca

Capaccio - Licinella, Varolato/La Laura/ Casina D'Amato, Foce Acqua dei Ranci Casal

Velino - Dominella/Torre, Lungomare/Isola Camerota - Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

Centola - Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire

Positano - Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

Castellabate - Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro

Pollica - Acciaroli, Pioppi

Montecorice - Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola

Vibonati - Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto

Se siete alla ricerca di mete da sogno in Italia, non perdete il nostro articolo sulle migliori spiagge del 2022 della Sardegna.