Le spiagge Bandiera Blu 2023 della Toscana: premiata anche Orbetello

L'estate è alle porte e come ogni anno la FEE ha pubblicato ormai da qualche settimana l'elenco delle spiagge Bandiera Blu 2023 con diverse novità rispetto all'anno scorso. Oggi il nostro viaggio si ferma in Toscana, dove rispetto al 2022 c'è una deliziosa new entry.

Abbiamo già intravisto nello specifico alcune tappe, dalle novità nel meridione a partire dalle spiagge premiate nel 2023 in Calabria, risalendo alle località migliori della Puglia e infine alle Bandiere Blu 2023 della Liguria: oggi vogliamo soffermarci in centro-Italia e naturalmente non poteva mancare la Toscana.

Le varie province della regione possono vantare un bel po' di spiagge premiate: circa venti, distribuite tra Massa e Grosseto. Nella famosissima provincia di Massa-Carrara spiccano Marina di Carrara-centro e Marina di Massa; mentre a Pisa sono segnalate le sole località di Marina di Pisa, Calambrone e Tirrenia, tutte confermate rispetto all'anno precedente.

Scendendo verso sud, scopriamo così che la provincia più premiata rimane Livorno, dove si confermano la Marciana Marina, San Vincenzo, Rosignano Marittimo, il Castagneto Carducci, infine le località di Piombino, Bibbona e Cecina.

Ad attirare la nostra attenzione questa volta è soprattutto la provincia di Grosseto, dove tra le confermate Castiglione della Pescaia (con ben quattro spiagge segnalate), Marina di Grosseto e Follonica, quest'anno fa il suo ingresso il comune di Orbetello.

Siamo a ridosso del famoso Argentario, che prende il nome dal Monte Argentario situato in questo particolarissimo promontorio. Attenzione però: Orbetello non è situata esattamente sul promontorio, bensì è l'unica cittadina che costituisce un vero e proprio ponte di ingresso verso di esso. Se volete visitare l'Argentario, dunque, dovete immancabilmente passare dal comune.

Cosa vedere, dunque, nell'appena premiata Orbetello? Le spiagge che si sono aggiudicate una Bandiera Blu 2023 sono:

Fertilia

Puntata

Osa-Albegna

Giannella

Feniglia

Tagliata

Inoltre, come particolare attrazione storico-turistica, spunta anche un Mulino Spagnolo, un originale mulino a vento che si trova proprio a ridosso della punta estrema della città, tra Orbetello e l'Argentario, conservato e restaurato sin dal XV secolo.